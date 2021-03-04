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ICTV Ранок 04.03.2021 15:55
04.03.2021 15:55
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Скільки потрібно ходити пішки і навіщо це робити


Скільки кілометрів та кроків проходити на день для загального зміцнення організму і для схуднення, чому це важливо і як зробити  прогулянки більш цікавими?

Про це і не тільки ми розповімо в матеріалі.

Скільки потрібно ходити пішки

Ходьба – універсальний спосіб загального зміцнення та оздоровлення, який підходить майже всім.

Про те, скільки людина має ходити щодня, вже багато років точаться суперечки. І справді, норма кроків чи кілометрів великою мірою залежить від стану здоров’я, віку та мети (підтримка імунітету чи, наприклад, схуднення).

Але більшість лікарів сходиться на думці, що в середньому людині треба проходити 5-6 км (приблизно 10 тисяч кроків) на день.

Якщо рухатися в середньому темпі зі швидкістю близько 5 км/год, на це знадобиться плюс-мінус 2 години.

Скільки потрібно ходити пішки, щоб схуднути

Для того, щоб ходьба допомогла ефективно спалювати жирові відкладення, рух має бути більш інтенсивним.

Прогулянки мають тривати не менше години зі швидкістю 6-7 7 км/год.

Починати можна з півгодинного заняття, поступово збільшуючи темп.

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Навіщо потрібно ходити пішки

Прогулянки на свіжому повітрі чинять позитивну дію на організм, зокрема:

  • Підвищують імунітет.
  • Корисні для серцево-судинної системи.
  • Допомагають зміцнювати м’язи.
  • Позитивно позначаються на нервовій системі.
  • Допомагають позбутися безсоння.
  • Сприяють спаленню зайвих калорії та жирових відкладень.
  • Є профілактикою цукрового діабету та низки інших хвороб.

Скільки калорій можна спалити при ходьбі

  • Кожна 1000 кроків (приблизно 0,8 км) допоможе тобі спалити 50 калорій.
  • Щоб скинути 1 кг, доведеться пройти 115 км (16 днів по 7 км).

прогулянка фото

 Де взяти час на ходьбу

  • Ходи на роботу пішки. Якщо ж живеш надто далеко – виходь із транспорту за 1-2 зупинки до офісу або будинку.
  • Не користуйся ліфтом – якщо є можливість, піднімайся та спускайся сходами пішки.
  • Коли розмовляєш по телефону – не сиди на дивані, в виходь на прогулянку або хоча б роби кола по кімнаті.
  • Якщо у тебе є пес – гуляй із ним на 15 хвилин довше, ніж зазвичай.

Як рахувати кроки і пройдену відстань

Рахувати пройдену відстань і кількість кроків можна за допомогою таких пристроїв, як фітнес-браслет і смарт-годинник, а також – встановивши додаток на смартфон.

Тільки зважай, що точність спеціалізованих пристроїв буде вищою, ніж у додатку. Оскільки він іноді рахує не лише пройдені пішки кроки, але й відстань, яку ти проїдеш у транспорті.

Крім того, можна подивитися відстань між об’єктами на Google-картах – і просто слідувати обраному маршруту.

Як зробити прогулянки більш приємними та цікавими:

  • Відкривай нові місця та маршрути
  • Гуляй у приємній компанії
  • Під час прогулянок слухай музику або аудіокниги

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати бігати.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, корисні поради, спорт
04.03.2021 15:55



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