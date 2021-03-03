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ICTV Ранок 03.03.2021 14:47
03.03.2021 14:47
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Солодкі ліки: цілющі властивості меду і протипоказання


Про цілющі властивості меду ходять легенди. І не дарма. Адже користь меду для організму людини важко переоцінити.

Він покращує імунітет, насичує організм необхідними речовинами та допомагає у профілактиці та лікуванні багатьох хвороб.

Корисні властивості меду

– Допомагає кісткам бути міцними, оскільки є джерелом кальцію.

– Завдяки великій кількості заліза, запобігає появі анемії.

– Покращує травлення, допомагаючи секреції кишечника та полегшуючи засвоєння поживних речовин організмом.

– Позбавляє від авітамінозу, оскільки в меді міститься величезна кількість необхідних людині вітамінів, амінокислот та мікроелементів. Для вирішення цієї проблеми особливо рекомендують гречишний мед.

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– Допомагає від застуди, оскільки має бактерицидні, жарознижувальні, відхаркувальні властивості. Особливо вираженою протизастудною дією славиться липовий мед.

– Мед (будь який, але особливо – акацієвий) сприяє зниженню кров’яного тиску і має м’який заспокійливу дію. Дієтолог рекомендує при безсонні з’їдати одну ложку такого меду на ніч.

– Підвищує розумову і фізичну працездатність.

– Покращує зір.

мед фото

– Сприяє нормалізації обміну речовин в організмі.

– Позитивно впливає на апетит: слабкий підвищує, надмірний – зменшує.

– Сприяє схудненню, оскільки допомагає печінці виводити жири з організму.

Кому не можна мед – протипоказання

Мед протипоказаний людям, які мають алергію на продукти бджолярства.

З обережністю варто вживати цей продукт хворим на цукровий діабет та бронхіальну астму, а також дітям до 1 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим замінити цукор.

Фото: Unsplash

 

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
03.03.2021 14:47



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