На ділову зустріч і побачення. Модні пальта на весну 2021

Модні пальта на весну 2021 року – актуальні моделі з фото.

Прийшла весна, а отже, час ховати у далекий шкафчик свої модні пуховики та оновлювати гардероб для міжсезоння.

І правильно, що ти почала з його найбільш ключового елемента — пальта.

Жіночні, елегантні та актуальні фасони не просто зігріватимуть, а й підкреслюватимуть твій відмінний стиль.

Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку, що допоможе відчувати себе на висоті цієї весни.

Модні весняні пальта 2021

Двоборотне пальто

Почнемо з моделі, на яку дизайнери цього року зробили найбільший акцент.

Двоборотні пальта — далеко не новинка.

Раніше їх одягали перші леді США та принцеси Британії, а зараз вони органічно вплелися у вуличний стиль.

Це класичний варіант верхнього одягу як для повсякденних зустрічей, так і вечірнього дрес-коду.

Тож візьми до уваги — двоборотне пальто є однією з найкращих інвестицій у твій гардероб, принаймні у 2021.

Тренч

Цей зручний та практичний плащ вже давно став мастхевом базового міжсезонного гардеробу.

І не даремно.

Він не лише захищає від негоди, а й довершує будь-який фешн-образ.

Ще один плюс — акутальності своєї тренч точно не скоро втратить.

Шкіряний плащ

Схоже, у 2021 шкіряні речі точно не збираєються виходити з моди.

Якщо минулого сезону дизайнери робили акцент на бордових та темно коричневих відтінках, то цієї весни представили усю можливу палітру кольорів.

Залишається лише обирати.

Зверни увагу — навесні 2021 найбільш актуальною вважається лакована шкіра, ось як тут:

Пальто-кейп

Раніше стрімко почала зростати мода на сукні-кейпи через їх мінімалізм та елегантність.

Проте для сукні більшість шукає якогось приводу, а от для пальта жодного приводу не треба!

Повір, з цією моделлю кожен твій лук набуде буржуазного вигляду, і щодня за відчуттями буде свято.

Та й правильно, хіба весна не варта того, щоб її святкувати на повну?

У підлогу

Сувора класика із довжиною максі присутня в усіх модних весняних колекціях.

Така модель точно надасть тобі неабиякої впевненості.

З нею можна і у бізнес, і на подіум.

Проте варто зауважити — це не надто практичний варіант.

Тож подумай ще раз перед тим, як закохатися у довгі пальта.

Оверзсайз

Ще один чудовий спосіб відчути себе впевненішою навесні 2021.

Об’ємні та просторі моделі з широкими плечами довзолять відчути себе неабиякою леді-бос.

І не хвилюйся, маскулінність цих пальт у жодному разі не позбавить тебе жіночності, а лише підкреслить твій відмінний стиль.

Картате пальто

Картаті принти взагалі коли-небудь збираються втрачати свої позиції?

Що б там вони не задумали, це станеться точно не навесні 2021 року.

Дизайнери представили кілька стильних моделей в клітку.

Виглядає це все дуже універсально та практично — таке пальто підійде і на ділову зустріч, і на романтичне побачення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки на весну 2021 року.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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