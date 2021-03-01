На ділову зустріч і побачення. Модні пальта на весну 2021

Модні пальта на весну 2021 року – актуальні моделі з фото.
Прийшла весна, а отже, час ховати у далекий шкафчик свої модні пуховики та оновлювати гардероб для міжсезоння.
І правильно, що ти почала з його найбільш ключового елемента — пальта.Також по темі: Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах Пора пробудження та моди: стильні зачіски на весну 2021
Жіночні, елегантні та актуальні фасони не просто зігріватимуть, а й підкреслюватимуть твій відмінний стиль.
Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку, що допоможе відчувати себе на висоті цієї весни.
Модні весняні пальта 2021
Двоборотне пальто
Почнемо з моделі, на яку дизайнери цього року зробили найбільший акцент.
Двоборотні пальта — далеко не новинка.
Раніше їх одягали перші леді США та принцеси Британії, а зараз вони органічно вплелися у вуличний стиль.
Це класичний варіант верхнього одягу як для повсякденних зустрічей, так і вечірнього дрес-коду.
Тож візьми до уваги — двоборотне пальто є однією з найкращих інвестицій у твій гардероб, принаймні у 2021.
Тренч
Цей зручний та практичний плащ вже давно став мастхевом базового міжсезонного гардеробу.
І не даремно.
Він не лише захищає від негоди, а й довершує будь-який фешн-образ.
Ще один плюс — акутальності своєї тренч точно не скоро втратить.
Шкіряний плащ
Схоже, у 2021 шкіряні речі точно не збираєються виходити з моди.
Якщо минулого сезону дизайнери робили акцент на бордових та темно коричневих відтінках, то цієї весни представили усю можливу палітру кольорів.
Залишається лише обирати.
Зверни увагу — навесні 2021 найбільш актуальною вважається лакована шкіра, ось як тут:
Пальто-кейп
Раніше стрімко почала зростати мода на сукні-кейпи через їх мінімалізм та елегантність.
Проте для сукні більшість шукає якогось приводу, а от для пальта жодного приводу не треба!
Повір, з цією моделлю кожен твій лук набуде буржуазного вигляду, і щодня за відчуттями буде свято.
Та й правильно, хіба весна не варта того, щоб її святкувати на повну?
У підлогу
Сувора класика із довжиною максі присутня в усіх модних весняних колекціях.
Така модель точно надасть тобі неабиякої впевненості.
З нею можна і у бізнес, і на подіум.
Проте варто зауважити — це не надто практичний варіант.
Тож подумай ще раз перед тим, як закохатися у довгі пальта.
Оверзсайз
Ще один чудовий спосіб відчути себе впевненішою навесні 2021.
Об’ємні та просторі моделі з широкими плечами довзолять відчути себе неабиякою леді-бос.
І не хвилюйся, маскулінність цих пальт у жодному разі не позбавить тебе жіночності, а лише підкреслить твій відмінний стиль.
Картате пальто
Картаті принти взагалі коли-небудь збираються втрачати свої позиції?
Що б там вони не задумали, це станеться точно не навесні 2021 року.
Дизайнери представили кілька стильних моделей в клітку.
Виглядає це все дуже універсально та практично — таке пальто підійде і на ділову зустріч, і на романтичне побачення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки на весну 2021 року.
Фото: Pexels