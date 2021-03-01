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ICTV / Ранок / З 1 днем весни: привітання у прозі, віршах та листівках / 01.03.2021 06:00
01.03.2021 06:00
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З 1 днем весни: привітання у прозі, віршах та листівках


Привітання з 1 днем весни українською мовою у прозі, віршах та листівках.

О так! День, який ми усі чекали ще від початку лютого, якщо не раніше, нарешті настав!

1 березня — це не лише про прихід весни, а й про початок пори відродження, пробудження та натхнення.

Тому поспіши привітати з цим прекрасним святом усіх, кого знаєш.

Надсилай їм віршики, листівки та СМС з матеріалу Ранку у Великому Місті та ділися весняним теплом!

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З 1 днеми весни – привітання у прозі

З першим днем весни, з часом натхнення, закоханості та красивих вчинків. Бажаю зустріти цю весну з красивими мріями і надіями, бажаю відчути себе по-справжньому щасливою людиною, віддатися почуттям і позитивним емоціям! Сяй, як лагідне весняне сонечко!

***

Нехай перший день весни з його яскравими промінчиками сонця, принесе радість і тепло. Бажаю весняних пахощів і легкості. А весна неодмінно дасть сил на реалізацію всього, що задумано.

***

Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням найсвітліших почуттів. Бажаю вам зустріти цю весну з найкращими надіями, добрими мріями і безмежною любов’ю. Нехай в душу проллється тепло перших весняних променів і нехай серце наповнюється натхненням і щастям!

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Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця пора принесе натхнення, легкість і радість. З першим днем весни!

***

Друзі, вітаю вас із першим днем весни! Нехай вона принесе тепло, яке ніжно зігріє ваші душі та наповнить серця цілющим вогнем. Нехай дні будуть сонячними і радісними, наповненими любов’ю і щастям.

З 1 днеми весни – привітання у віршах

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

***

З першим днем Весни!

І нехай поки морози

Візерунки так майстерно

Сплітають на склі…

Але ночами ж сни

Пропахли всі мімозою.

Так! Березня набув права!

Дорогу ж Весні!

***

Хай перший пролісок Подарує Вам Ніжність !

Весняне Сонце подарує Тепло!

А Березневий вітер подарує Надію,

І Щастя, і Радість, і тільки Добро !

цвіт фото

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Нехай весна надії принесе,

Виконає всі заповітні бажання,

В душі нехай мерщій розтане лід,

Збудуться нехай найкращі сподівання!

Короткі СМС-привітання з 1 днем весни

Вітаю тебе з першим днем весни! Нехай в душі усе буяє та цвіте.

***

Весна — пора пробудження та відродження. Виходь із сплячки та будь щасливим.

***

З початку весни тебе! Щастя, радості та натхнення.

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Сніги розтали, весна прийшла! Поспішаю тебе привітати й побажати багато щастя!

***

Ура, весна прийшла! Бажаю ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі!

З 1 днеми весни – картинки та листівки

вітальна листівка з весною

вітальна листівка з весною

вітальна листівка з весною

Нагадаємо, раніше ми публікували 25 справ, які варто встигнути цієї весни.

Фото: Unsplash

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Теги: привітання
01.03.2021 06:00



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