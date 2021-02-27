Унісекс і кольоровий бум: модні кросівки на весну 2021

Модні кросівки 2021 – найстильніші моделі та тренди.

Зручні та модні кросівки останніми роками стали спРанокравжнім маст-хевом.

Таке взуття вже давно не асоціюються виключно зі спортом, а жінки вдало поєднують їх і з офісними костюмами, і з легкими весняними сукнями.

Які ж кросівки будуть у тренді весною 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тенденції, серед яких ти точно зможеш обрати щось до душі.

Модні кольори кросівок 2021

Універсальні білі та чорні кроси залишаються на піку популярності. Втім, якщо монохром здється тобі занадто нейтральним – саме час звернути увагу на трендові кольорові моделі.

За версією інституту кольору Pantone, головними у 2021 році є не один, а одразу два відтінки: сірий і жовтий.

Також супермодними будуть колір зеленої трави, червоний, ніжно-рожевий, пісочний, лазуровий і помаранчевий.

А якщо твої кросівки нагадуватимуть яскраву веселку – ти теж не прогадаєш: чим більше кольорів на них буде, тим краще.

Модні кросівки на весну 2021

Чорні кросівки

Окремо поговоримо про кросівки чорного кольору. Адже з ними можна створити дуже круті та вишукані образи.

Вони не перетягують на себе акцент, але виглядають ну дуже стильно.

Особливої уваги заслуговують моделі з замшевими або лакованими вставками, а також із контрастними деталями.

Високі кросівки

Високі кросівки, що нагадують черевики, відмінно підійдуть на березень-квітень, коли на вулиці ще не дуже жарко.

Їх можна вдягнути і в прохолодний весняний день, і навіть у дощову погоду. Ногам буде сухо і тепло, а ти виглядатимеш на всі сто.

Високі кросівки добре поєднуються з куртками-косухами, в’язаними кардиганами трикотажними сукнями.

Футбольні бутси

Несподіваним трендом весни 2021 стали жіночі кросівки, які нагадують футбольні бутси. Вони мають невеликі шипи на підошві, круглі носи та яскраву шнурівку

Дизайнери рекомендують носити їх не лише на спортмайданчик, але й із повсякденним одягом.

А якщо обереш модель, інкрустовану стразами – то навіть із вечірніми сукнями!

Кеди і конверси

Кеди і конверси – це ідеальне взуття для тих, хто у постійному русі.

Тож якщо це про тебе – обов’язково зверни увагу на такі моделі. Вони чудово підійдуть для довгих весняних прогулянок.

Таке взуття може бути як мінімалістичним, так і прикрашеним цікавими візерунками, оригінальними деталями та лакованими вставками.

Кросівки-унісекс

Гендерна рівність сьогодні проявляється в усьому, зокрема й у колекціях модного взуття. Сьогодні у тренді кросівки, які однаково підходять як чоловікам, так і жінкам.

Зазвичай вони характеризуються лаконічною формою та повною відсутністю декору.

Кросівки-унісекс стануть у нагоді, якщо хочеш створити яскравий фемілі-лук зі своїм коханим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки на весну 2021.

Фото: Unsplash

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