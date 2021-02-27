Місячний календар на березень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Одним з найдревніших календарів в історії людства вважається саме місячний.

І не дарма – сріблястий супутник Землі має значний вплив на все живе, зокрема й на людський організм.

Коли наважитися на омріяний крок, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?

Читай, шукай відповіді і зберігай місячний календар на березень 2021.

Місячний календар на березень 2021

Сприятливі дні у березні: 3, 7, 11, 18, 19, 24, 28 Несприятливі дні у березні: 6, 9, 12, 16, 21, 27, 30

Сприятливі дні у березні 2021 – детально

Місячний календар на 3 березня

У цей день Місяць спонукає нас до різного роду активностей, щедро даруючи усім енергією.

Це вдалий час для змін та важливих рішень.

Тому витягай із далекої шухляди усе задумане та починай його втілювати у життя.

Місячний календар на 7 березня

Жодного хаосу енергетичних потоків, агресії і негативу.

Цей день пройде в атмосфері радості та свята.

Тому можеш сміливо планувати подорож або наважуватись на давно омріяні, дещо ризиковані кроки.

Місячний календар на на 11 березня

Один із найбільш спокійних та світлих днів місяця.

Астрологи радять сьогодні зосередитися на духовному розвитку.

Можеш зануритися у медитацію чи літературу для самоводосконалення — глибинна мудрість не забириться.

Місячний календар на 18 березня

Офіційно найсприятливіший день березня 2021.

Без сумнівів берися за будь-яке починання.

Адже успіх буде супроводжувати тебе усюди.

Місячний календар на 19 березня

Сприятливий день для коротких та тривалих мандрівок.

Астрологи радять завершити 19 березня важливі справи, а планування відкласти на потім.

також сьогодні гарно складатимуться соціальні контакти, тож спілкуйся та сповнюйся радістю.

Місячний календар на 24 березня

Теж чудовий день для вирішення питань і початку чогось нового.

Знайомся з людьми, переходь на новий рівень стосунків з коханим(-ою) і починай втілювати омріяні проекти.

Місячний календар на 28 березня

У цей день варто розслабитися.

Відпочинь, поспи та сповна насолодися цим — вже завтра відчуватимеш неймовірний приплив сил та творчої енергії.

Несприятливі дні у березні 2021 – детально

Місячний календар на 6 березня

Цей день сповнений негативної енергетики, тож краще уникати скупчення людей.

З продуктивністю сьогодні теж буде не просто, оскільки четверта фаза Місяця – пора поступового упадку сил.

Астрологи радять побути в тиші й зайнятися справами по дому.

Місячний календар на 9 березня

У цей день легко можна потрапити під чийсь негативний вплив або повестись на різного роду маніпуляції.

9 березня є несприятивим не лише для спілкування, а й для нових починань та прийняття рішень.

Сьогодні теж краще занйтися рутинною роботою.

Місячний календар на 12 березня

Сьогодні варто залишитися наодинці та зануритись у себе.

Уникай фінансових операцій, а важливі зустрічі краще відклади на інший день.

Місячний календар на 16 березня

Астрологи називають 16 березня днем вибору.

Ти самостійно можеш перетворити отримані знання та досвід на створення або руйнацію.

Якщо не вдаватися у філософію, то краще провести цей день пасивно та тихо.

Місячний календар на 21 березня

Несприятливий день у всіх планах.

Сьогодні не рекомендується починати нові проекти та здійснювати фінансові операції.

А розмова з начальством чи знайомим може перерости у справжній конфлікт.

Місячний календар на 27 березня

Цей день сповнений дуже сильною енергетикою.

Настільки, що з нею буде важко впоратися.

І добрі, і погані риси твого характеру посиляться у кілька разів. Тож краще уникай нових починань та спілкування.

Місячний календар на 30 березня

І на 30 березня не варто планувати чогось грандіозного та масштабного.

Краще надати перевагу щоденним обов’язкам і зануритись у себе.

Все, що сьогодні відбувається – віддзеркалення твого внутрішнього стану.

Зверни увагу на ці дати й прибережи важливі рішення та ризики на сприятливі або нейтральні дні.

Саме до останніх відносяться усі, не згадані вище дати.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на березень 2021.

Фото: Pexels

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