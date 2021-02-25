Що подарувати коханій на 8 Березня: ТОП-12 ідей

Незабаром 8 березня, а отже прийшов час активної підготовки. І скільки б його не намагалися відмінити, жінки навряд чи дозволять про себе забути.
Хочеш знати, чим здивувати кохану в Міжнародний жіночий день 2021 року? Приготуйся записувати, адже варіантів буде багато.
Але для початку, 3 головні правила, які варто враховувати при виборі подарунка:
- Дізнайся, що вона любить.
- Підрахуй свій бюджет.
- Невід`ємний атрибут свята – квіти. Без них нікуди.
Запам’ятай! Чоловіки «міряються» автівками, а жінки — оберемками квітів.
ТОП подарунків до 8 Березня
Спа-процедури для тіла
Яка жінка відмовиться від такої насолоди?!
Ти можеш обрати коханій ніжний масаж, шоколадне обгортування або ж комплекс.
Нехай вона сама обирає, з чого почати.
Фотосесія
Тут уже вибір за тобою.
Можеш, для прикладу, обрати фотосесію у стилі Love Story.
Прояви свою ніжність і покажи їй свої почуття.
Подорож
Чому б не відпочити удвох? Карантин — не перешкода, адже можна поъхати туди, куди в’їзд не обмежений.
Якщо вона любить гори, то у Карпати. Якщо море – у класичний Єгипет.
Адже в Одесу ще рано, самі знаєте. На море, звичайно, приємно дивитися, але іноді хочеться ще й похлюпатись.
Влаштуйте кіновечір
У кінотеатрах точно будуть романтичні комедії, а як ні, то і вдома можна подивитись.
Головне не так, як ви звикли.
Додайте у вечір трішки романтики.
Мереживна спідня білизна
Такий подарунок оцінить більшість жінок.
Але тут є один фактор, який потрібно врахувати, – купуй спідню білизну лише тоді, коли точно знаєш її розмір.
Адже якщо раптом прогадаєш, то повернути у магазин комплект буде неможливо.Також по темі: Коли Великдень у 2020: дата свята у православних та католиків Де святкувати День народження в Києві: оригінальні ідеї Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки
Аксесуари
Тут перед тобою відкривається широкий асортимент жіночих аксесуарів.
Сумка, окуляри, шовковий шарф, рюкзак, прикраси до волосся.
Романтична вечеря
Чимало жінок хотіли б стати героїнею того самого фільму, де їй влаштовують вечерю при свічках.
Можеш приготувати сам щось смачне або ж замовити їжу у кафе/ресторані.
Ласощі
Ти ж, мабуть, знаєш, яку їжу вона любить?!
Вибирай улюблені цукерки або ж придбай для неї пакет гамбургерів з McDonalds.
Подарунковий сертифікат
Цей варіант універсальний і рятує в такі моменти, коли не знаєш, що подарувати.
Головне дізнатися, який магазин її улюблений, і там придбати подарунковий сертифікат.
Прикраси
Срібло, золото, прикраси з натурального каміння чи просто те, що у її стилі.
Можна обрати сережки, браслет чи каблучку. Хоча з останнім будь обережний, раптом вона подумає, що ти їй пропозицію зібрався робити.
Ми тебе розуміємо, очі розбігаються, коли заходиш у магазин, однак чого тільки не зробиш заради коханих.
P.S Подивись на її полицю з парфумами, можливо, якийсь флакон уже закінчується.
А насправді головне – це увага. Ти можеш дарувати своїй коханій мегадорогі подарунки, але якщо поруч тебе не буде, то навряд чи вона буде щасливою. Цінуй і оберігай тих, кого так сильно любиш.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди для чоловіків на весну 2021.
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