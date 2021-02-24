Коли змінювати зимові шини на літні? Поради від експерта

Коли змінювати зимові шини на літні?

Цим питанням частенько задаються водії в автосервісах.

Якщо купив(-ла) автомобіль, потрібно розуміти, що клопотів буде багато.

Це тобі не просто придбати, заправити і поставити у гараж. Ти повинен(-на) знати, що цей механізм потребує турботи так само, як і будь-який інший.

Є три типи автомобільних шин: зимові, літні, всесезонні.

Велика помилка – купувати всесезонні шини на цілий рік, адже вони не пристосовані до конкретних погодних умов.

Тож, якщо хочеш їздити безпечно, потрібно придбати шини двох типів під кожен сезон. Якправильно це робити читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Коли НЕ варто змінювати зимові шини на літні?

Помилка 1

Існує легенда, що зимові шини в теплу погоду починають стиратися. Тому, як тільки закінчилася зима, водії поспішають на станцію технічного обслуговування.

І це хибний крок. На зимових шинах спокійно можна їздити в +15, але є одне табу, про яке нам розповів експерт з автомобільних питань Віталій Новак:

Якщо на вулиці +30, то краще не ризикувати. При такій температурі зимові шини справді почнуть швидко стиратися, авто почне «плавати» по дорозі і кермувати буде складно.

І це все через те, що у зимових шин – м’яка резина. На літо ж потрібна більш жорстка, яка буде пристосована до погодних умов.

Помилка 2

Коли зимові шини стираються, водії думають, що так можна зекономити на літніх.

І це теж хибна думка.

Таким краще не зловживати, адже зимові шини від літніх відрізняються вмістом.

Виробники піклуються про те, щоб шини найкраще підходили під погодні умови. Тому, не змінюючи їх, ти наражаєш себе на небезпеку.

Як зрозуміти, що прийшов час змінювати шини?

Все начебто логічно: закінчується зима – змінюємо на літні шини і навпаки. Однак це працює не зовсім так.

Експерт радить орієнтуватися по батареях в будинку. Це найпростіший метод.

Усім відомо, що опалення в квартирах вимикають, коли температура на вулиці сягає +7 градусів.

Отож, якщо батареї холодні, можеш сміливо «перевзувати» свою чотирьохколісну красуню.

Поспішати зі зміною шин не варто, каже експерт, адже температура повітря на початку весни все ще нестабільна.

І може коливатися від +15 градусів тепла, для прикладу, до нижче 0. Це погано впливає на резину. І шини не зможуть виконати свої функції.

У березні змінювати шини – рано. Змінюйте тоді, коли вранці вже немає на дорогах заморозків – додав Віталій Новак.

Безпечної тобі дороги, та не забувай час від часу дбати про своє авто.

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Фото: Unsplash

Алла Гичка

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