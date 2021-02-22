Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Джерело Омега-3 і не тільки: чим лляна олія корисна для організму / 22.02.2021 13:10
22.02.2021 13:10
Поділитися

Джерело Омега-3 і не тільки: чим лляна олія корисна для організму


Лляна олія нині досить популярна, адже в моду увійшло здорове харчування. Цікаво дізнатися про її корисні властивості? Тоді обов’язково прочитай матеріал від Ранку у Великому Місті.

Корисні властивості лляної олії

Лляна олія – це натуральний продукт, який не тільки відносно недорогий, але й надзвичайно корисний.

Вона багата різними мікро- та макроелементами, клітковиною, а ще й комплексом поліненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6.

Тобто цілком може замінити славнозвісний риб’ячий жир.

І ось яку користь приносить лляна олія, якщо регулярно її вживати:

  • Підвищує імунітет;
  • З’являється стресостійкість;
  • Допомагає при головних болях;
  • Бореться з раковими клітинами;
  • Запобігає утворенню варикозу;
  • Містить калій, кальцій, магній та фосфор;
  • Багата вітамінами F, А, Е, С, В, К;
  • Знижує рівень холестерину у крові;
  • Допомагає відновитися після інсультів та тривалих хвороб;
  • Слугує профілактикою простати;
  • Підживлює мозок;
  • Нормалізує травну систему, а ще гормональний фон у жінок;
  • Знижує рівень глюкози;
  • Покращує зір;
  • Бореться із зайвою вагою;
  • Зміцнює волосся та нігті.

 

косметологічна олія фото

Фото: Unsplash

Як бачиш, користі від лляної олії багато. Окрім того, її використовують і в косметологічних цілях. Вона прискорює загоєння ран, мікротріщин, знімає запалення на шкірі, а ще її наносять на волосся, як маску.

Також по темі: Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело Солодкі ліки: цілющі властивості меду і протипоказання Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

Як вживати лляну олію

Її можна пити як у чистому вигляді, так і додавати до різних страв.

Якщо вибереш перший варіант, тоді вживай натщесерце 2-3 ч ложки олії за 15-20 хв до сніданку і запивай склянкою теплої води.

Продовжуй курс до трьох місяців і тоді зможеш побачити результат.

Важливо!

Не рекомендовано на день вживати більше 2-х столових ложок. А ще олія з льону під забороною для вагітних, дітям до 3-х років, жінкам на грудному вигодовуванні, тим, хто готується до операцій і має проблеми зі згортанням крові.

Тепер ти знаєш все про корисні властивості лляної олії. Користуйся порадами і бережи себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості грибів.

Головне фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: корисні властивості, лляна олія
22.02.2021 13:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати