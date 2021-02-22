Джерело Омега-3 і не тільки: чим лляна олія корисна для організму

Лляна олія нині досить популярна, адже в моду увійшло здорове харчування. Цікаво дізнатися про її корисні властивості? Тоді обов’язково прочитай матеріал від Ранку у Великому Місті.
Корисні властивості лляної олії
Лляна олія – це натуральний продукт, який не тільки відносно недорогий, але й надзвичайно корисний.
Вона багата різними мікро- та макроелементами, клітковиною, а ще й комплексом поліненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6.
Тобто цілком може замінити славнозвісний риб’ячий жир.
І ось яку користь приносить лляна олія, якщо регулярно її вживати:
- Підвищує імунітет;
- З’являється стресостійкість;
- Допомагає при головних болях;
- Бореться з раковими клітинами;
- Запобігає утворенню варикозу;
- Містить калій, кальцій, магній та фосфор;
- Багата вітамінами F, А, Е, С, В, К;
- Знижує рівень холестерину у крові;
- Допомагає відновитися після інсультів та тривалих хвороб;
- Слугує профілактикою простати;
- Підживлює мозок;
- Нормалізує травну систему, а ще гормональний фон у жінок;
- Знижує рівень глюкози;
- Покращує зір;
- Бореться із зайвою вагою;
- Зміцнює волосся та нігті.
Як бачиш, користі від лляної олії багато. Окрім того, її використовують і в косметологічних цілях. Вона прискорює загоєння ран, мікротріщин, знімає запалення на шкірі, а ще її наносять на волосся, як маску.Також по темі: Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело Солодкі ліки: цілющі властивості меду і протипоказання Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа
Як вживати лляну олію
Її можна пити як у чистому вигляді, так і додавати до різних страв.
Якщо вибереш перший варіант, тоді вживай натщесерце 2-3 ч ложки олії за 15-20 хв до сніданку і запивай склянкою теплої води.
Продовжуй курс до трьох місяців і тоді зможеш побачити результат.
Важливо!
Не рекомендовано на день вживати більше 2-х столових ложок. А ще олія з льону під забороною для вагітних, дітям до 3-х років, жінкам на грудному вигодовуванні, тим, хто готується до операцій і має проблеми зі згортанням крові.
Тепер ти знаєш все про корисні властивості лляної олії. Користуйся порадами і бережи себе.
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