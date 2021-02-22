Джерело Омега-3 і не тільки: чим лляна олія корисна для організму

Лляна олія нині досить популярна, адже в моду увійшло здорове харчування. Цікаво дізнатися про її корисні властивості? Тоді обов’язково прочитай матеріал від Ранку у Великому Місті.

Корисні властивості лляної олії

Лляна олія – це натуральний продукт, який не тільки відносно недорогий, але й надзвичайно корисний.

Вона багата різними мікро- та макроелементами, клітковиною, а ще й комплексом поліненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6.

Тобто цілком може замінити славнозвісний риб’ячий жир.

І ось яку користь приносить лляна олія, якщо регулярно її вживати:

Підвищує імунітет;

З’являється стресостійкість;

Допомагає при головних болях;

Бореться з раковими клітинами;

Запобігає утворенню варикозу;

Містить калій, кальцій, магній та фосфор;

Багата вітамінами F, А, Е, С, В, К;

Знижує рівень холестерину у крові;

Допомагає відновитися після інсультів та тривалих хвороб;

Слугує профілактикою простати;

Підживлює мозок;

Нормалізує травну систему, а ще гормональний фон у жінок;

Знижує рівень глюкози;

Покращує зір;

Бореться із зайвою вагою;

Зміцнює волосся та нігті.

Як бачиш, користі від лляної олії багато. Окрім того, її використовують і в косметологічних цілях. Вона прискорює загоєння ран, мікротріщин, знімає запалення на шкірі, а ще її наносять на волосся, як маску.

Як вживати лляну олію

Її можна пити як у чистому вигляді, так і додавати до різних страв.

Якщо вибереш перший варіант, тоді вживай натщесерце 2-3 ч ложки олії за 15-20 хв до сніданку і запивай склянкою теплої води.

Продовжуй курс до трьох місяців і тоді зможеш побачити результат.

Важливо!

Не рекомендовано на день вживати більше 2-х столових ложок. А ще олія з льону під забороною для вагітних, дітям до 3-х років, жінкам на грудному вигодовуванні, тим, хто готується до операцій і має проблеми зі згортанням крові.

Тепер ти знаєш все про корисні властивості лляної олії. Користуйся порадами і бережи себе.

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Головне фото: Pixabay

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