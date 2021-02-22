25 справ, які варто встигнути цієї весни: ідеї для натхнення

Список справ на весну, які допоможуть зробити цю пору року справді чарівною.

Весна – це час оновлення, як для природи, так і нас самих. Час будувати плани, насолоджуватися красою навколо і відчувати смак життя.

Ранок у Великому Місті склав список приємних справ, які тобі в цьому допоможуть.

Список приємних справ на весну

Щодня вчити нових 10 іноземних слів

Довго-довго гуляти містом, насолоджуючись першими сонячними променями

Піти на пікнік, взявши з собою хрусткий багет, сир, вино та фрукти у плетеній корзині

Позбутися мінімум однієї шкідливої звички

Зробити нову стрижку – ту саму, про яку давно мрієш, але не наважуєшся

Приділити час своєму хобі. Або знайти нове.

Почати випивати 2 літри води на день. Організм тобі подякує!

Поснідати в улюбленій кав’ярні разом із батьками.

Знайти нове джерело доходу

Назбирати оберемок лісових квітів або нарвати бузку. Поставити у вазу і милуватися

Завести звичку читати 30 сторінок щодня. Прочитати мінімум 4 книги

Розібрати гардероб і позбутися всіх речей, що стали для тебе зайвим баластом

Перебрати косметику. Викинути ту, на якій закінчився термін придатності або вона просто більше не приносить радості

Почати щоранку робити зарядку або займатися йогою

Зробити яскравий весняний манікюр – ну їх, ті пастельні кольори 🙂

Вимити вікна, щоб аж сяяли

На місяць відмовитись від солодкого. Або хоча б на тиждень.

Слухати спів птахів – і нікуди не поспішати

Спланувати літню відпустку

Записатися до спортзалу, щоб мали ідеальну фігуру до сезону купальників

Дозволити собі цілі вихідні лінуватися й нічого не робити

Розфарбувати яйця на Великдень

Роздрукувати найкращі фото і повісити їх на стіні у гарній рамці

Закохатися. Ну яка ж весна без цього? 🙂 А якщо маєш другу половинку – нагадати їй про свої почуття.

Записати свої бажання та плани – і взятися до їх втілення. У тебе все вийде!

Нагадаємо, раніше ми публікували модні тренди на весну 2021.

Фото: Pexels

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