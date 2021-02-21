Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки

Модні образи Дженніфер Лопес.
Цю довгоногу красуню знає увесь світ. І не дарма.
Вона талановита співачка і танцівниця, успішна аторка та модельєр, відповідальна мама та бізнес-вумен.
І це все не заважає Дженніфер виглядати так, немов би вона щойно зійшла з подіуму або із глянцу.Також по темі: Пора пробудження та моди: стильні зачіски на весну 2021 Гола Дженніфер Лопес: 51-річна співачка показала розкішне тіло Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах
Про стильні образи зірки говорить увесь світ.
Якщо ти теж хочеш завжди залишатися у тренді, тоді читай цей матеріал і надихайся.
Ранок у Великому Місті розповість про свіженькі модні луки живої легенди.
Модні образи Дженніфер Лопес
Вінтажна клітинка
Ми вже неодноразово писали, що картаті принти зараз у моді.
Вони є свідченням витриманого та елегантного стилю.
Клітина — це зовсім не суворо і не завжди однотипно.
У Дженніфер, наприклад, її різновид — орнамент під назвою “гусячі лапки”.
Як обиратимеш пальто на весну, зверни увагу на такі ламані клітинки — це зараз стильно!
Вуличний комфорт
Що може бути краще за не лише красивий, а й зручний одяг?
Погодься — ідеальне комбо, про яке мріє кожна.
Дженніфер Лопес вдалося дуже вміло поєднати комфорт та відмінний стиль.
До худі і спортивок вона додала трохи аксесуарів, і вуа-ля — ось тобі і готовий лук, хоч для аеропорту, хоч для модного показу.
Образ першої леді
Білий колір символізує чистоту і перемогу.
Саме в ньому Дженніфер Лопес з’явилась на інавгурації Джо Байдена.
Її ніжний образ довершили розкішні перли, а шкіряні рукавички зробили з нею справжню господарку Білого дому.
Просто з 90-их
Ще один відмінний образ у стилі кежуал.
Джнніфер Лопес тут, ніби відродила 90-ті, зануривши підписників у атмосферу “Секс і місто”.
Плащ у пастельних тонах, дсинчи та сумочка через плече — так просто, але так довершенно!
Важлива персона
У цей образ Дженніфер неможливо не закохатися.
Він чудово підійде для ділової зустрічі чи робочої поїздки.
Бізнес-леді завжди має виглядати на висоті.
І подібний стриманний лук, який при цьому підкреслить твою фемінність, ідеально із цим допоможе!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Ані Тейлор-Джой.
Фото: jlo