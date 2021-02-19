Усе про сон! Скільки годин треба спати та коли засинати, щоб бути здоровим

Скільки треба спати? Це питання цікавить багатьох, тому Ранок у Великому Місті активно зайнявся ним, щоб дати однозначну відповідь.

Скільки треба спати

Одні кажуть, що достатньо 6 годин, інші кажуть – 8. То яка ж правильна відповідь? Давай розберемось.

Насправді, сон – це зовсім не відпочинок, а навпаки – організм у цей час активно працює. Тобто він виробляє гормони, які підтримують імунну систему, а ще виводить токсини. Існує думка, що під час сну людина може навіть худнути. Від сну залежить, чи вистачить енергії, щоб зробити наступний день продуктивним, а ще він впливає на емоційний стан. Саме тому сон надзвичайно важливий!

Дорослій людині необхідно спати не менше 7 годин. Підліткам 9-9,5 годин. Молодим особам та людям із хронічними захворюваннями теж 9 годин. І лише невеликий відсоток від усього населення спить 6 і менше годин, що зумовлено генетикою.

Коли треба лягати спати

Найкраще засинати через 2 години після того, як починає темніти. Але цей варіант не підходить взимку. Тому лягати краще о 22-23 годині, а прокидатися тоді, коли організм робить це самостійно.

Не варто змушувати себе вставати рано. Прислухайся до себе. Якщо організму необхідно більше сну, то дай йому це.

Як зробити, щоб сон був якісним

Важливо не просто спати, а міцно спати, щоб тебе нічого не тривожило. Тільки такий сон можна назвати корисним. Для того, щоб добре засинати, дотримуйся таких простих порад.

Для початку зроби режим! Намагайся щодня лягати в один і той самий час. Так організм швидше звикне і не виникатимуть проблеми із підйомом.

Прийми перед сном темпу ванну або душ, щоб розслабилось і тіло, і думки. Провітри кімнату. Можеш виконати фізичні вправи за 2 години до сну. Не пий напої з кофеїном, і головне – не засинай під увімкнений телевізор. Тиша і темрява – найкращі помічники міцного сну.

Чим шкідливе недосипання

Учені довели, що нестача сну може викликати:

Рак

Діабет

Депресію

Дратівливість

Атрофію м’язів

Головні болі

Хворобу Альцгеймера

Передчасне старіння

Ожиріння

Погіршується пам’ять

Виникають серцево-судинні захворювання

Уповільнюється реакція

Погіршується імунна система

Знижується сексуальний потяг

І це ще далеко не весь список наслідків від нестачі сну. Тому краще зберігай спокій і добряче висипайся!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати бігати зранку.

Фото: Pexels

Алла Гичка

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