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ICTV / Ранок / Хрустять коліна: чому це виникає та що робити / 18.02.2021 14:33
18.02.2021 14:33
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Хрустять коліна: чому це виникає та що робити


Вправи та продукти, які допоможуть впоратись із хрустом у суглобах колін.

Зараз на карантині від малорухливого способу життя дехто почав стикатись із проблемою хрусту в колінах, а когось вона турбувала і до цього.

Варто пам’ятати, що організм дуже злагоджена та тендітна структура. І коли він нам подає подібні сигнали, то варто одразу вжити заходів.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, чому хрустять коліна та що з цим робити.

Чому хрустять суглоби та що робити

Чому хрустять суглоби

Для початку, давай розберемось, чому ми виявляємо хруст у колінах.

Є кілька причин, чому він виникає:

Вікові зміни. Чим ми старші, тим хрящова поверхня стає тоншою і менш піддатливою до змін.

Підвищена вага. Зайві кілограми дають додаткове навантаження на наші суглоби, а це призводить до погіршення тертя поверхонь.

Малорухливий спосіб життя. Сидячий та статичний спосіб життя, пов’язаний із роботою, навчанням чи карантином, призводить до того, що у зв’язково суглобовій системі порушується еластичність, міцність зв’язок та знижується кровопостачання в суглобові тканини.

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Порушення обміну речовин. Якщо до нашого суглобу доходить мало поживних для нього речовин, то він починає про це давати нам сигнали у вигляді хрусту.

Не потрібно одразу впадати в паніку, якщо ти чуєш хрускіт у колінах. Це не катастрофа. Серйозно потрібно турбуватись, коли в суглобах відчуваєш ще й біль або інші неприємні відчуття.

Тоді зайвим не буде звернутись до лікаря. Але варто одразу робити все можливе, щоб цього не відбулось.

коліна фото

Що робити, якщо хрустять суглоби в колінах

Наприклад, під час присідань, в тебе хрустять коліна, але болю ти не відчуваєш. Тебе турбує цей стан і ти хочеш цього позбутись.

Усе можливо! Достатньо виконувати деякі вправи та додати до свого раціону продукти, які містять кальцій, вітаміни групи В, А, D, E, C та Омега-3.

Що ж вони роблять?

Кальцій, наприклад, забезпечить міцність кісткової тканини та зв’язкового апарату, а вітаміни А та D допоможуть організму його засвоїти. Вітаміни Е та С нададуть нашим суглобам та кісткам еластичності та витривалості.

ноги фото

 Що їсти?

Щоб зменшити хруст у колінах до свого раціону потрібно обов’язково додати такі продукти:

– Мигдаль

– Червоне яблуко

– Ананас

– Морква

– Чорна квасоля

Ці продукти містять необхідні нам речовини та вітаміни. Вони нададуть суглобам еластичності та допоможуть у синтезі колагену, який відновлює наші сухожилля, зв’язки та кістки, сприяє правильній роботі та амортизації суглобів.

їжа фото

Вправи для подолання хрусту в колінах

Одним лише харчуванням хрусту в суглобах не позбутись. Важливе ще й фізичне навантаження. Тому потрібно також виконувати вправи.

Найефективніші з них:

  1. Положення лежачи на спині. Повільно підніми прямі ноги так, щоб твоє тіло утворило кут 90 градусів. 10-15 разів зведи та розведи в такому положенні свої ноги. Варто пам’ятати, що коліна мають бути напружені та не зігнуті.
  2. Стань спиною до стіни. Постав ноги на ширину плеч. Спина міцно спирається до стінки, а ноги трохи на відстані від неї. Повільно та обережно опустися вниз, ніби хочеш присісти. Затримайся в такому положенні на 10-15 секунд. Потім піднімись у висхідне положення та повтори вправу ще 10 разів по 5 підходів.
  3. Ляж на спину. Ноги рівні. Зігни спочатку ліву, а праву залиш прямою. Підніми праву ногу та затримайся в такому положенні на 10 секунд. Зроби те саме і з лівою.

ноги фото

Також дуже ефективним для суглобів колін буде ходьба або біг. Тому радимо кожного дня ходити по 30-40 хвилин, хоча б по квартирі або дому.

Пам’ятай, що будь-якої проблеми можна позбутись та покращити своє здоров’я. Особливо про нього потрібно турбуватись в період карантину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно стояти в планці.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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Теги: продукти, суглоби, фізичні вправи
18.02.2021 14:33



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