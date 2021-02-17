Як правильно варити каву в турці: покрокова інструкція

Правильна технологія приготування кави у турці.
Справжня заварна кава має приємний запах та смак і неймовірно бадьорить. А де вона може вийти краще, як не у турці.
Проте важливо вміти правильно її варити.
Ранок у Великому Місті розповість тобі, як саме це зробити.
Як варити каву в турці
Для того, щоб кава вийшла смачною, насиченою та ароматною, варто дотримуватись таких порад:
- Перед початком приготування постав порожню турку на плиту та злегка нагрій.
- Додай потрібну порцію меленої кави (зазвичай це 2 чайних ложки кави на кожні 100 мл води).
- Також додатково ти можеш насипати у турку цукор, спеції або будь-які прянощі, які тобі до вподоби.
- Після цього залий усе холодною або гарячою водою. Тут до спільної думки не доходять навіть гурмани. Тому радимо поекспериментувати, щоб вирішити, який спосіб більше тобі підходить.
- Постав турку на вогонь, повільно помішуючи каву.
- Радимо уважно слідкувати за процесом, щоб нічого не викіпило. Зняти турку із вогню варто у потрібний момент, як тільки пінка почне підійматись. Закипання можна повторити кілька разів.
- Важливо не доводити каву саме до кипіння. Якщо кава википить, то вона втратить свої смакові якості і навіть може отримати неприємну гіркоту.
- Як тільки ти знімаєш турку з вогню, то постукай нею обережно кілька разів по столу та додай чайну ложку холодної води. Таким чином гуща осяде швидше.
Насправді у процесі приготування кави у турці немає нічого складного. Проте це потребує певної уваги.
Насолоджуйся власноруч приготовленою кавою та пригощай нею близьких та друзів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кави.
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