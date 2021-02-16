Вихідні у березні 2021: скільки будемо відпочивати

У березні 2020 українці, які працюють за стандартним п’ятиденним робочим тижнем, матимуть додатковий вихідний.

Таким чином, буде 9 вихідних і 22 робочі дні.

Додатковий вихідний українці матимуть у понеділок, 8 березня. У цей день відзначається Міжнародний жіночий день.

Відповідно, українці матимуть довгий вікенд з 6 по 8 березня, тож можуть планувати невелику відпустку.

Загалом, вихідними днями в березні 2021 будуть: 6, 7,8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 число.

Вихідні в березні 2021: календар

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Фото: Pixabay

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