Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Топ екзотичних фруктів, які ти ще не куштував / 15.02.2021 08:59
15.02.2021 08:59
Поділитися

Топ екзотичних фруктів, які ти ще не куштував


Екзотичні фрукти, яких ти не пробував – які вони на вигляд і на смак? Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже і покаже.

Таких екзотичних фруктів ти, можливо, не лише не куштував(-ла), але й не бачив(-лв).

Проте зараз все частіше на прилавках супермаркетів та в Інтеренеті можна замовити коробки з екзотичними фруктами.

І ми переконані – їхній смак тебе вразить. Адже навіть своїм виглядом вони вже приваблюють і вражають. Саме тому ми зробили додбірку найбільш незвичних фруктів світу.

ТОП екзотичних фруктів

Ківано

ківано фото

Фото: Pixabay

Ківано, Рогата диня або Африканський огірок – так називають цей фрукт. Це трав’яниста ліана родини гарбузових, роду огірок. І вона дійсно зверху нагадує диню з шипами, а всередині дуже схожа на огірок.

Плоди ківано бувають жовтими, жовтогарячими або червоними. А всередині – дуже водянисті і нагадують желе.

Смак ківано не залишить тебе байдужим. Він нагадує солодкий огірок, але має кислуватий післясмак.

Сабрес

сабрес фото

Фото: Pixabay

Сабрес – це фрукт кактуса. Ти, напевно, вже чув, що плоди кактуса можна їсти, але не знав, який у них смак? Так от – вони дуже солодкі всередині.

Сабрес називають колючою грушею або індійською фігою. Його продають на усіх ізраїльських ринках.

Лічі

лічі фото

Фото: Pixabay

Фрукт лічі, або китайська слива, це плодове вічнозелене дерево, яке виростає у тропічному та субтропічному кліматі. Це червоний плід, який нагадує своєю формою яйце.

Тверда шкірка із горбиками захищає м’якоть білого або світло-молочного кольору, що тане в роті.

Цей фрукт має приємний аромат і кисло-солодкий смак, який нагадує виноград і навіть віддалено – вино.

Цей фрукт дуже популярний у Східній Азії. Його використовують для виготовлення желе, морозива, китайського вина. А консервовані лічі з цукром експортуються навіть до нас.

Нойна

нойна фото

Фото: Pixabay

Про нойну, або цукрове яблуко, вперше дізналися у Таїланді. Цей фрукт чимось схожий на яблуко, зелений, але з горбиками.

А всередині – соковита біла чи кремова м’якоть із 60 чорними кісточками. А коли фрукт достигає, його можна розрізати і їсти ложкою.

Багато хто стверджує, що нойна має смак, схожий на хурму, і легкий абрикосовий аромат.

Монстера

Пригадуєш цю назву? Так, ця рослина дуже часто є в наших оселях.

І хто б міг подумати, що її можна їсти? Звичайно ж, не нашу домашню.

Також по темі: Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело Екзотичні фрукти в Таїланді: які вони на смак Манго для здоров’я: корисні властивості тропічного фрукта

У природі вона утворює смачні плоди, які за смаком нагадують ананас і навіть трішки суміш ананасу з бананом. Проте цією рослиною можна обпекти рот.

Мангостін

мангостін фото

Фото: Pixabay

Його ще називають мангкут, і це дуже цікавий на вигляд фрукт.

Він має круглу форму і схожий на маленьке яблуко, але темно-фіолетового кольору. А всередині – біла м’якоть, яка ділиться ніби на дольки.

Мангостін має солодкий смак, із кислинкою.

Лапа-лапа

Лапа-лапа – це північноамериканський банан, який росте на південному сході Америки.

Він схожий на подовжені огірки або на банани, лише грубші.

Під тонкою шкірою знаходиться м’якоть із солодким смаком і ананасово-полуничним ароматом. А за консистенцією нагадує масло.

Рука Будди

рука будди

Фото: Pixabay

Рука Будди – це один із найпопулярніших цитрусових фруктів в Азії.

Його часто порівнюють з лимоном. А на його основі готують багато освіжаючих напоїв.

Із шкірки мангостану роблять мармелад, цукати і варення. У Японії на його основі, крім цього, готують ще й чай.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати стигле манго.

Головне фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: екзотичні фрукти, фоторепортаж
15.02.2021 08:59



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати