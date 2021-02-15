ТОП-10 продуктів, корисних для печінки

Які продукти корисні для печінки та допомагають їй правильно функціонувати? Ранку у Великому Місті підготував для тебе список. Усі подробиці – у матеріалі.
Продукти, корисні для печінки
Морква – джерело бета-каротину і флавоноїдів, які покращують загальний стан та функціонування печінки.
Брокколі – має у складі значку кількість сірковмісних сполук – глюкозинолатів. Вони сприяють виведенню канцерогенів і токсинів з організму.
Авокадо – цей фрукт містить антиоксидант глутатіон, який здатен блокувати шкідливий вплив канцерогенів.
Морська капуста – на 5% складається з солей альгінової кислоти, яка зв’язує та виводить солі важких металів.
Злаки – покращують метаболізм, завдяки чому спрощують роботу печінки.Також по темі: Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном 5 продуктів, які заважають схуднути Топ продуктів, які дають організму енергію
Кефір – очищує організм і допомагає відновити мікрофлору кишечника, що позитивно впливає на роботу всього шлунково-кишкового тракту.
Мед – активізує процеси вироблення жовчі та відновлення уражених клітин печінки.
Зелені листові овочі – не дають важким металам накопичуватися у клітинах печінки та регулює відтік жовчі.
Оливкова олія – потужне джерело антиоксиданту – вітаміну E. Він допомагає нейтралізувати токсини та захищає від шкідливого впливу вільних радикалів.
Гарбуз – сприяє засвоєнню важкої їжі і розвантажує печінку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які послаблюють імунітет.
Фото: Pixabay