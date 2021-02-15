Стрітення Господнє 2021: дата, прикмети і чого не можна робити

Стрітення Господнє 2021 – традиційно це свято православні та греко-католики святкують 15 лютого. Воно присвячене принесенню немовляти Ісуса Христа в Єрусалимський храм.
Це одне з головних православних свят. У цей день у храмах проводяться святкові служби, під час яких освячують церковні свічки.
Наші предки вважали, що ці свічки потрібно зберігати вдома цілий рік, адже вони здатні захистити оселю від блискавок та пожеж.Також по темі: Чому чоловіки та церква виступили проти посудомийних машин? У Данії навіть атеїсти платять податок на церкву Шотландці роблять шокуючі речі в церкві і на кладовищі
А от зі старослов’янської мово слово «стрітення» перекладається як «зустріч». Вважалося, що саме в цей день зима зустрічається з весною.
Стрітення 2021 – чого не можна робити
У день Стрітення Господнього заборонено:
- Сваритися
- Пити алкогольні напої
- Прибирати в будинку, займатися важкою фізичною роботою
- Шити і вишивати
- Приймати ванну (душ – можна)
- Вирушати в дорогу
- Ворожити
- Нудьгувати, оскільки Стрітення Господнє – це світле та радісне свято.
Стрітення 2021 – народні прикмети
- Якщо на Стрітення день теплий і сонячний, то і весна буде такою.
- Якщо дорогу замітає – чекай на холодну та пізню весну.
- Сильний вітер – до хорошого врожаю плодових дерев.
- Іній на деревах віщує великий урожай гречки та картоплі.
- Якщо довгі бурульки на дахах – отже стільки ще випаде снігу.
- Похмурий день без сонця – до суворих морозів.
- Якщо сніг випав уранці – це до хорошого врожаю ранніх хлібів; якщо вдень – зернові будуть середні; якщо ж увечері – варто готуватися до неврожаю.
Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні привітання зі Стрітенням.
Фото: Pixabay