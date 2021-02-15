Допоможи йому тебе зрозуміти! Топ-5 жіночих звичок, які дратують чоловіків

Які жіночі звички дратують чоловіків найбільше?

А людині потрібна людина… Це усім відомий факт, що не підлягає спростуванню.

Тому ми невпинно шукаємо, знаходимо, закохуємось і стаємо найщасливішими.

Проте, як тільки закінчується уся ця романтизація нещодавно створених стосунків, ти починаєш бачити все трохи по-іншому.

Навіть у найбільш гармонійних парах бувають дні, коли все навкруги сповнене напруги та роздратування.

Це не привід збирати речі і бігти до РАГСу. Це просто лагідне нагадування, що чоловіки і жінки — дуже різні по своїй природі.

Ранок у Великому Місті новою добіркою вирішив допомогти закоханим уникнути виснажливих побутових сварок.

Топ-5 жіночих звичок, які дратують чоловіків

Спілкування натяками

Як би нам не хотілось, щоб коханий сам здогадався про те, який фільм ми хочемо сьогодні подивитись або про який подарунок мріємо на річницю, варто змиритися — швидше за все, цього ніколи не буде.

Ти скажеш: “Я ж не вимагаю, щоб він читав мої думки, а дуже помітно натякаю про свої бажанням!”

Так, але тобі, мені й усім іншим дівчатам на планеті вже час збагнути — чоловіки не вміють або просто не хочуть розуміти натяків.

Тож усім буде краще, коли ти прямо говоритимеш про те, чого хочеш.

Такий собі Win-Win: і він буде вдячний, і ти в результаті задоволена.

Зацикленість на власних комплексах

Стежити за своєю фізичною формою — суцільний позитив. Але не тоді, коли це стає твоєю єдиною темою для розмови, а ще гірше — приводом для внутрішньої невпевненості.

Питання, на кшталт “Я погладшала?” не допоможуть тобі схуднути, а лише роздратують партнера.

Ну, сама подумай, що йому відповісти…

Проте постійне бажання чоловічої оцінки — не найгірше.

Коли жінка починає комплексувати, то зажимається у ліжку, плаче перед дзеркалом і виснажує себе голодуваннями, що точно впливає на її настрій, а, отже, і на настрій тих, хто поруч.

Тож просто почни займатися спортом, зміни свій звичний раціон і у будь-якому випадку відчувай себе королевою.

Так ти не лише не роздратуєш чоловіка, а й викликатимеш захоплення та неймовірне бажання…

Надмірна любов до балачки

Говорити з коханим і корисно, і приємно. Врешті-решт, він твоя найближча людина.

Проте потрібно вчасно зупинятися.

Навіть тоді, коли твої стосунки побудувані на міцній дружбі, чоловік не зобов’язаний заміняти твою найбалакучішу подружку.

Притримай історію про свою колегу, що нахабно купила таку ж блузу, як у тебе, для дівочих посиденьок.

Натомість поцікався у коханого про його день і лаконічно поділись своїм.

Люблячий чоловік помітить твої емоції і сам захоче тебе вислухати.

Місія виконана. Адже так важливо, щоб тебе не лише слухали, а й чули, правда?

Обговорення особистого зі сторонніми

І от, ти прийшла на дівочі посиденьки, і вже встигла поскаржитись на ту нахабну колегу, і навіть обговорити своїх колишніх однокласниць.

Все гаразд, більшість жінок цього потребує.

Але є тема, яка не для загалу, а лише для тебе і твого партнера — ваші стосунки.

Це не означає, що тобі потрібно тримати усе в таємниці, і не розповідати подругам навіть про ім’я та вік свого обранця.

Це лиш означає, що не варто “виносити сміття з хати”.

Мамі, подругам та усьому світу не обов’язково знати про твої образи на нього.

Завтра емоції зміняться і ти знову літатимеш у небесах. А думка про твого коханого усіх, кому ти розповіла про своє “горе”, зміниться не швидко. А ще гірше — розпочнеться масове обговорення…

Перевиховування чоловіка

Нікому не подобається, коли їх намагаються змінити.

Особливо чоловікам.

Его сильного самця чи важливого директора дуже зачіпають жіночі спроби виховувати його, як підлітка.

Облиш цю звичку — ти йому не мама і не вчителька молодших класів.

Тож не влаштовуй скандали і не повертай його думками у школу.

А просто відверто поговоріть, як дорослі люди, що шукають компромісу.

У чомусь він зміниться, збагнуваши нарешті, що для тебе це важливо. А із чимось тобі доведеться змиритися.

Так ви обоє підете на поступки — хіба не про це любов?

А взагалі — все дуже індивідуально. Тож краще всього не жити за інструкціями, а за відчуттям власного серця.

Кохання вам та взаєморозуміння!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які чоловічі звички дратують жінок найбільше.

Головне фото: Pexels

Софія Сукач

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