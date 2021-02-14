Найромантичніші привітання з Днем святого Валентина: проза, вірші та картинки

Як привітати коханих із Днем Святого Валентина? Ранок у Великому Місті підготував для тебе ніжні, теплі й романтичні вітання у прозі та віршах, а також красиві картинки на 14 лютого.
Привітання на День святого Валентина у прозі
Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об’єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!
***
Моя кохана дівчинка! Нехай наша безмежна любов буде схожа на сонце, зігріваючи ніжністю і пристрастю серця і наповнюючи світлом ласки і добра душі! З Днем закоханих!
Сьогодні хочу від усієї душі привітати свою другу половинку з чудовим лютневим святом – Днем закоханих. Дорогий мій, ти краще всіх на цій планеті, я тебе просто безмежно обожнюю. Я готова виконувати твої навіть найпотаємніші мрії, лише б ти був задоволеним. Спасибі, що ти є!
Привітання на День святого Валентина у віршах
Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!
***
Цьомки, квіти, подарунки –
Вся романтика стосунків,
Танці, бари, піцерії,
Все життя – рожеві мрії,
Ліжко, постіль та перина –
З днем Святого Валентина!
***Також по темі: День святого Валентина 2021: історія і традиції свята Зацілує тебе від щастя! Ідеальний подарунок коханому на День святого Валентина Підкорити її на всі 100%. Що подарувати дівчині на День закоханих
Ти музика мого життя,
Чарівний спів – без слів, без порівняння
Мелодія, якій немає вороття
Бо душі наші з’єднані коханням!
З Днем Святого Валентина!
Привітання з Днем закоханих дівчині
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
***
День закоханих — це привід
Сказати знов тобі “люблю”.
Це привід щоби бути разом
Й зустріти ранню зорю.
Нехай кохання зігріває,
Несе хай радість і тепло,
Любов в повітрі лиш літає,
Дарує щастя та добро!
Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!
Привітання з Днем закоханих хлопцю
Я стану солодкою мармеладкою,
Щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
Щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
Щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
Щоб ти мене завжди кохав!
***
Я так тебе люблю,
Що стримати не в силах
Моїх бажань і мрій політ,
І в день любові Валентинів
Наважилась освідчитись тобі.
Моє кохання, як метелик:
Тендітне, ніжне, боязкею
Лиш обернись – я біля тебе,
А не помітиш – то й нема мене.
Короткі смс-привітання з 14 лютого
У цей прекрасний день ясний
Приношу я тобі вітання
А ці сніжинки, що летять,
Нехай дарують щастя та кохання.
***
В день ясний цей і прекрасний
Всі сердечка розтають
От моє і теж розтало
І сказало Я ЛЮБЛЮ
***
Ти ж пам’ятаєш? Сьогодні День святого Валентина. Тому, якщо запланував розпалити величезне вогнище любові, то зроби це сьогодні.
***
Ти прекрасна, як картина!
З Днем Святого Валентина!
Картинки та листівки на День святого Валентина
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП подарунків на День закоханих.
Фото: Unsplash