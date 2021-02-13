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ICTV / Ранок / Бронхіальна астма: симптоми та профілактика / 13.02.2021 13:18
13.02.2021 13:18
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Бронхіальна астма: симптоми та профілактика


Симптоми, профілактика та небезпека бронхіальної астми.

Ранок у Великому Місті розібрався, як розпізнати хворобу.

Хрипи, кашель, задишка і важкість у грудях. Не ігноруйте подібні симптоми.

Вони можуть попереджати про бронхіальну астму.

Що таке бронхіальна астма

Бронхіальна астма – хронічне захворювання легень.

Ознаки – запалення дихальних шляхів і сильний спазм у їхніх верхніх відділах.

Близько 235 мільйонів людей на планеті страждає від цієї недуги.

Захворювання неінфекційне.

Насамперед це порушення прохідності бронхів через контакт із певними алергенами.

Спазм виникає у відповідь на збудник.

кіт фото

Це може бути мед, пилок чи шерсть тварин.

У деяких астматиків приступ викликають навіть невеликі фізичні навантаження.

Причини астми

Зазвичай захворювання діагностують у дитинстві.

Але інколи астма розвивається і в дорослому віці.

Хвороба може бути наслідком звичайної застуди.

Розвитку недуги сприяє забруднення повітря, зокрема тютюновим димом.

Провокують астму і ліки – бетаблокатори, аспірин, ібупрофен.

Викликають захворювання і консерванти, яких додають до деяких продуктів харчування та напоїв.

Це креветки, сухофрукти, оброблена картопля, пиво та вино.

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Симптоми

Найпоширеніші симптоми астми:

  • Напад задухи
  • Свистячі хрипи
  • Сухий і надривний кашель
  • Біль у грудях
  • Проблеми зі сном

Прояви хвороби можуть турбувати періодично або постійно.

Якщо у вас є характерні симптоми, одразу звертайтеся до лікаря.

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Групи ризику

Астма може стати вашою хворобою, якщо ви:

  • є родичаем астматика;
  • курите або є пасивним курцем;
  • працюєте з хімікатами;
  • маєте зайву вагу;
  • зазнаєте впливу вихлопних газів.

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Профілактика

Поки астму неможливо вилікувати повністю, але недугу контролюють.

Для того, щоб уникнути захворювання чи його прогресу, дотримуйтеся таких правил.

  • Намагайтеся не контактувати з пилом, шерстю тварин.
  • Регулярно змінюйте постільну білизну.
  • Якомога частіше робіть вологе прибирання в оселі.
  • Якщо ви алергік, не відчиняйте вікон у період цвітіння рослин.
  • Загартовуйтеся, формуйте імунітет проти респіраторних захворювань.
  • Відмовтеся від надмірних фізичних та емоційних навантажень.
  • Дихайте чистим повітрям. Тютюнового диму уникайте насамперед.
  • Не виходьте на вулицю в погану погоду. Холодне і сухе повітря – ще той друг астми.
  • Приберіть із дому килими, вони затримують пил.
  • Замініть пухові подушки на синтетичні.

Бережіть своє здоров’я і не займайтеся самолікуванням.

Якщо відчули симптоми, звертайтеся до спеціаліста.

Довірте своє вільне дихання фахівцям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що треба знати про дифтерію.

Фото: Unsplash

Софія Бабік

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Теги: Здоров'я, симптоми, хвороби
13.02.2021 13:18



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