Бронхіальна астма: симптоми та профілактика

Симптоми, профілактика та небезпека бронхіальної астми.
Ранок у Великому Місті розібрався, як розпізнати хворобу.
Хрипи, кашель, задишка і важкість у грудях. Не ігноруйте подібні симптоми.
Вони можуть попереджати про бронхіальну астму.
Що таке бронхіальна астма
Бронхіальна астма – хронічне захворювання легень.
Ознаки – запалення дихальних шляхів і сильний спазм у їхніх верхніх відділах.
Близько 235 мільйонів людей на планеті страждає від цієї недуги.
Захворювання неінфекційне.
Насамперед це порушення прохідності бронхів через контакт із певними алергенами.
Спазм виникає у відповідь на збудник.
Це може бути мед, пилок чи шерсть тварин.
У деяких астматиків приступ викликають навіть невеликі фізичні навантаження.
Причини астми
Зазвичай захворювання діагностують у дитинстві.
Але інколи астма розвивається і в дорослому віці.
Хвороба може бути наслідком звичайної застуди.
Розвитку недуги сприяє забруднення повітря, зокрема тютюновим димом.
Провокують астму і ліки – бетаблокатори, аспірин, ібупрофен.
Викликають захворювання і консерванти, яких додають до деяких продуктів харчування та напоїв.
Це креветки, сухофрукти, оброблена картопля, пиво та вино.
Симптоми
Найпоширеніші симптоми астми:
- Напад задухи
- Свистячі хрипи
- Сухий і надривний кашель
- Біль у грудях
- Проблеми зі сном
Прояви хвороби можуть турбувати періодично або постійно.
Якщо у вас є характерні симптоми, одразу звертайтеся до лікаря.Також по темі: Головні симптоми пневмонії: як проявляється захворювання Профілактика варикозу – як зменшити ризик захворювання судин Залежні від погоди? Чи існує метеозалежність та як полегшувати її симптоми
Групи ризику
Астма може стати вашою хворобою, якщо ви:
- є родичаем астматика;
- курите або є пасивним курцем;
- працюєте з хімікатами;
- маєте зайву вагу;
- зазнаєте впливу вихлопних газів.
Профілактика
Поки астму неможливо вилікувати повністю, але недугу контролюють.
Для того, щоб уникнути захворювання чи його прогресу, дотримуйтеся таких правил.
- Намагайтеся не контактувати з пилом, шерстю тварин.
- Регулярно змінюйте постільну білизну.
- Якомога частіше робіть вологе прибирання в оселі.
- Якщо ви алергік, не відчиняйте вікон у період цвітіння рослин.
- Загартовуйтеся, формуйте імунітет проти респіраторних захворювань.
- Відмовтеся від надмірних фізичних та емоційних навантажень.
- Дихайте чистим повітрям. Тютюнового диму уникайте насамперед.
- Не виходьте на вулицю в погану погоду. Холодне і сухе повітря – ще той друг астми.
- Приберіть із дому килими, вони затримують пил.
- Замініть пухові подушки на синтетичні.
Бережіть своє здоров’я і не займайтеся самолікуванням.
Якщо відчули симптоми, звертайтеся до спеціаліста.
Довірте своє вільне дихання фахівцям.
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