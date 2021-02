СМС привітання для коханого хлопця з Днем святого Валентина

Як привітати коханого хлопця з Днем Святого Валентина по СМС?

Ранок у Великому Місті подбав про це і зібрав для тебе найромантичніші привітання з Днем закоханих у прозі та віршах, а також картинки для хлопця з 14 лютого.

Я хочу тебе любити, губами губ твоїх торкатися, до дна хочу тебе випити і ніколи не розставатися!

***

Якщо ти зі мною поруч, то прекрасний світ навколо! Ти не тільки мій коханий, ти мій найближчий друг! Я люблю тебе, мій ніжний!

***

Ти взяв мене в полон напористою атакою. Але навіть якщо хтось відкриє двері цієї темниці — я нікуди не втечу. Тепер я і моя любов будемо з тобою навіки.

***

I love you so much. Happy valentine’s day!