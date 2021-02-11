Кекси у кружці: 3 прості рецепти для мікрохвильовки

Як приготувати смачний кекс у мікрохвильовій печі: 3 прості рецепти.
Буває, так хочеться солоденького. А що-небудь випікати немає ні часу, ні бажання.
Та вихід є! І називається він — магкейк або швидкий десерт.Також по темі: Кисломолочний сир у мікрохвильовці? Перевірка лайфхаків з інтернету Домашній глінтвейн: рецепти, що зігріватимуть у холодну пору Як приготувати морозиво вдома: 3 прості рецепти
Тобі не доведеться довго чаклувати на кухні, аби потішити себе смачненьким.
Знадобиться лише 5 хвилин твого часу, чашка, мікрохвильовка й найсмачніші рецепти від Ранку у Великому Місті!
Прості рецепти кексу в мікрохвильовці
Кавово-шоколадний кекс
Почнемо із класики, яка сподобається не лише любителям кави!
Цей кекс стане чудовим сніданком вприкуску з молоком або ж просто твоїм новим улюбленим десертом.
Інгредієнти:
- борошно — 3 ст.л.
- розчинна кава — 1 ч.л.
- какао-порошок — 2 ст.л.
- цукор — 2,5-3 ст.л.
- розпушувач для тіста — 1/4 ч.л.
- молоко — 2 ст.л.
- яйце — 1 шт.
- рослинна олія — 2 ст.л.
- ванілін — 1/2 ч.л.
Приготування:
1. У мисці змішай борошно, мелену каву, какао-порошок, цукор і розпушувач.
2. Усе добре перемішай.
3. Додай молоко, яйце, масло і ванілін.
4. Перемішуй виделкою до утворення однорідної маси.
5. Вилий суміш у змащену маслом чашку і постав у мікрохвильову піч на високий режим приблизно на 1,5 хвилини, доки кекс не буде готовий. Головне — не перетримати.
6. Смачніше буде разом із кулькою морозива, але ти просто можеш прикрасити кекс ваніліном.
Банановий кекс
Банани приваблюють не лише прихильників здорового харчування, а й любителів поласувати калорійним.
Вони чудово пасують будь-якому десерту, тож і нашому мегкейку чудово підійдуть.
Інгредієнти:
- вершкове масло, розтоплене — 1 ст.л.
- яйце — 1 шт.
- молоко — 1 ст.л.
- стиглий банан — 1 шт.
- борошно —3 ст.л.
- цукор — 3 ст.л.
- розпушувач для тіста — ½ ч.л.
Приготування:
1. Поклади масло в чашку і відправ у мікрохвильовку на 10 секунд, аби розплавилося.
2. До розтопленого масла додай яйце і молоко. Злегка збий все за допомогою виделки.
3. Додай бананове пюре в чашку і продовжуй змішування за допомогою виделки. У результаті повинна вийти однорідна маса.
4. Нарешті додай усі сухі інгредієнти в чашку і знову гарненько збий все виделкою.
5. Відправляй чашку в мікрохвильову піч, виставлену на середній режим, на 1 хвилину.
Какао-кекс з арахісовим маслом
Додамо трохи поживності нашому десерту?
Із цим чудово впорається арахісова паста.
От спробуй! Буде не лише смачно, а й ситно.
Інгредієнти:
- борошно — 3 ст.л.
- цукор — 2 ст.л.
- какао-порошок — 1,5 ст.л.
- розпушувач — 1/4 ч.л.
- молоко — 3 ст.л.
- рослинна олія — 1,5 ст.л.
- арахісове масло — 1 ст.л.
Приготування:
1. У великій чашці виделкою змішай сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і сіль.
2. Додай молоко, рослинне і арахісове масло. Збивай до отримання однорідної маси.
3. Кухоль відправляй в мікрохвильову піч, виставлену на високий режим, на 1 хвилину і 10 секунд.
4. Спочатку тісто добре підніметься, а потім спаде. Після приготування подавай у теплому вигляді.
Фото: yulia_protasevich08