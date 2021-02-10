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ICTV / Ранок / Календар риболова на лютий 2021 – коли добре клюватиме / 10.02.2021 15:13
10.02.2021 15:13
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Календар риболова на лютий 2021 – коли добре клюватиме


Календар риболова на лютий допоможе правильно вибрати день для зимової рибно ловлі, коли риба добре клюватиме.

Завжди звіряйся з цим календарем, якщо хочеш повертатися додому не лише з приємними враженнями від спілкування з природою, але й із великим уловом.

Календар риболова на лютий 2021

Найкращий кльов: 1-3, 13, 14, 19-21 лютого

Хороший кльов: 4, 7, 15, 16, 22, 28 лютого

Середній кльов: 5, 6, 17, 18, 23 лютого

Не клюватиме: 8-12, 24-27 лютого

Календар риболова на лютий

На кльов риби добре впливає молодий місяць. Тому планувати риболовлю бажано саме на цей час. А от коли місяць іде на спад, риба починає гірше клювати.

Також досвідчені рибалки знають: під час повного місяця йти до річки чи озера немає сенсу – улову все одно не буде.

Ідеально ловити рибу в час, коли вона знаходиться в активному стані – на світанку або на заході сонця.

А от якщо піднявся північний вітер, краще знайти собі якесь інше заняття.

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Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме риба в лютому 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували модні тренди для чоловіків.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар
10.02.2021 15:13



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