Як допомогти наркозалежному: поради експертів

Наркотична залежність – це психологічна проблема, яку неможливо вилікувати лише за допомогою медикаментів. Будь-яка залежність є вже зовнішнім проявом тієї проблеми, яку людина носить в собі.



Ранок у Великому Місті зібрав поради лікарів про те, як друзі та родичі можуть допомогти споживачу наркотиків.

Залежність формується протягом тривалого періоду. За цей період стають помітні зміни у поведінці та характері. Ці зовнішні прояви можуть бути тривожними дзвіночками для друзів та близьких і говорять про те, що потрібно звернути увагу на людину.

Передусім, виникає питання: “Як допомогти?”

Перше й головне, що можуть зробити друзі та родичі – це поговорити. Мета цієї розмови проста: тактовно та без тиску дізнатись, що ж насправді штовхнуло людину на рішення почати вживати наркотики.

З’ясування цього допоможе лікарям побудувати найбільш ефективну в кожному конкретному випадку методику лікування.

Однак не легко приступити до діалогу першим. Виникає розгубленість, страх та відчуття безпорадності.

Психолог Кирило Зіньков дав відповідь на найпоширеніші питання, які можуть виникнути у родичів чи друзів наркоспоживача.

Як розпочати діалог?

– Сказати, що вони знають про проблему, будуть поруч і готові допомогти. Формат діалогу без засудження та нав’язування.

Важливо, щоби рішення про допомогу було прийняте самою людиною.

Як знайти та які підібрати слова?

– Потрібна щирість та відкритість без осуду та критики.

Яка роль сім’ї в лікуванні залежного?

– Оскільки найчастіше у проблемі залежності значну роль відіграє сім’я, тому і вирішення також мало би включати сім’ю. Але це ідеальний варіант.

Добре було, щоб члени сім’ї відвідували психотерапевта та групи для співзалежних.

Це допомагає збагнути їх роль у залежній поведінці близької людини та за допомогою терапевта і груп з’ясувати можливі стратегії оптимальної поведінки та надання допомоги близькій людині.

Але на цьому етапі, на жаль, дуже часто члени сім’ї відмовляються від такої опції.

З могу досвіду роботи у наркології, ті сім’ї, які дослухаються до цієї рекомендації, зазвичай більш корисні для близьких із проблемою залежності.

Вони краще розуміють, як допомогти та вибудувати здорові кордони у наданні цієї допомоги так, щоб не демотивувати залежного чи стимулювати зриви.

Як переконати споживача наркотиків, що потрібно лікуватись?

– Ніяк. Можливе інформування у ненав’язливій формі, при умові зацікавленості самої особи.

Якщо людина не хоче, то мало що можна зробити. Доводиться чекати, і це найважче.

Якщо людина відмовляється від лікування, як діяти?

– Членам сім’ї чи близьким, які живуть із залежним, треба звернутись до психотерапевта та до груп співзалежних.

Всі думають, що треба повпливати на «хвору» людину і її «полікувати», але дуже часто сама сім’я, не усвідомлюючи цього, підтримує залежність близької людини.

Тому психотерапія та групи для співзалежних допомагають вибудувати із залежною людиною більш здорові стосунки, які опосередковано підтримують мотивацію до лікування.

Без допомоги експертів це зробити майже неможливо.

Яка буде користь від терапевтичної групи?

– Якщо залежна людина за власним бажання відвідує психотерапевтичні групи, то це завжди на користь.

Окрім цього, також корисними будуть групи анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів.

Процес позбавлення від наркотичної залежності тривалий. Підтримка близьких людей на будь-якому етапі важлива.

Їх першочергове завдання полягає в тому, щоб допомогти хворому підібрати найбільш вдалий для споживача наркотиків спосіб лікування.

Разом із наркологом Вадимом Неясовим розповідаємо, що чекає на наркозалежну людину та їх рідних, які вирішили звернутись по допомогу до спеціалістів.

– Перший крок родичів та друзів людини, яка ймовірно вживає наркотики, прийти на консультацію до нарколога, — запевняє спеціаліст, — з метою з’ясувати чи дійсно поведінка близької людини відповідає критеріям того, що людина щось вживає.

Сім’я отримає рекомендації з того, як себе поводити з залежною людиною, як з нею розмовляти і як його мотивувати самому звернутись по допомогу.

Не робіть висновків тільки на основі спостережень зовнішніх ознак.

Точну відповідь про споживання наркотичних речовин та наявність залежності може надати лише лікар.

Безпідставні звинувачення та сварки лише погіршують ситуацію у будь-якому випадку. Такі дії руйнують довіру, яка особливо важлива.

Якщо після розмови з лікарем ви переконались у своїх здогадках, необхідно прийти разом з вірогідним споживачем наркотиків до спеціаліста.

Вже потім прийти на консультацію разом з залежною людиною для того, щоб йому зробити тест, провести діагностику, обстеження і визначити ступінь його залежності, — рекомендує нарколог.

У разі підтвердження діагнозу наркотичної залежності, фахівець призначить лікування.

Реабілітація відбувається у кілька етапів.

На першому етапі

Проводиться детоксикація, тобто очищення. Детоксикація спрямована на усунення наркотика з організму.

Також проводиться загальне лікування, враховуючи порушення та наслідки від вживання.

На другому етапі

Надається психотерапевтична допомога, адже залежність – насамперед захворювання мозку. Психотерапія спрямована на досягнення ремісії, тобто припинення споживання.

Це або реабілітаційний центр, “рехаб”, або індивідуальна терапія з лікарем-психологом.

На третьому етапі

Здійснюється підтримувальна терапія. До неї входить: спостереження, тестування відвідування груп допомоги, періодичні огляди та консультації у психолога чи нарколога.

На четвертому етапі

Проходить процес ресоціалізації. Людина адаптується до соціуму, змінює коло спілкування, роботу, у разі необхідності. Пристосуватись до нового способу життя, в якому немає місця наркотикам.

Важливо!

Лікар-нарколог Вадим Неясов запевняє, що лікування в домашніх умовах буде шкодити.

– Це лише втрата часу. Будуть невдалі спроби, які підсилять недовіру пацієнта до методів лікування. Розчаруються родичі, оскільки це не працює. Ні лікування на дому, ні самолікування, ні тим паче народні методи”

Допомога людині, яка вживає наркотики — складна, але можлива. Потрібно працювати в тандемі зі спеціалістами — і тоді позитивний результат з’явиться.

Телефон довіри для хворих з ВІЛ-інфекцією, залежних від наркотиків та алкоголю — (044) 409 20 90;

Довідкова для осіб з наркотичними та алкогольними проблемами Київської міської наркологічної клінічної лікарні “Соціотерапія” за номером (044) 524 34 93;

Швидка медична консультативна наркологічна допомога за номером (044) 524 34 93

Можна позбутися руйнівної залежності!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як діяти, якщо вам підкинули наркотики.

Дарина Сіраш

Фото: Unsplash

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