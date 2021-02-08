Секрети краси Моніки Беллуччі: як ідеально виглядати у 56 років

Секрети молодості та краси гарячої італійки Моніки Беллуччі.
Важно повірити, що красуні Моніці Беллуччі вже 56 років!
Як зірці вдається так ідеально виглядати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні секрети краси італійської красуні.
Секрети краси Моніки Беллуччі
Догляд за волоссям
Моніка вважає, що мити голову можна максимум двічі на тиждень. Адже від частого миття волосся стає сухим і ламким.
Щоб зменшити концентрацію хімічних речовин у шампуні, вона розбавляє його мінеральною водою.
А щоб локони завжди були блискучими та шовковистими, акторка регулярно робить маску з натуральної оливкової олії.
Догляд за шкірою
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Моніка Беллуччі не робить уколів краси й не користується послугами пластичних хірургів.
Головні правила зірки в догляді за обличчям:
- ретельно очищати і зволожувати шкіру;
- пити багато во
- живити ніжну шкіру губ зволожувальними бальзамами.
Жодних дієт
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Як справжня італійка, Моніка любить смачно поїсти та ненавидить себе в цьому обмежувати. Тож на дієтах красуня не сидить.
Втім якщо їй таки потрібно скинути пару кіло, Беллуччі переходить на збалансоване харчування.
Коли я готуюся до ролі, для якої мені потрібно бути стрункою, я їм м’ясо, рибу, овочі. Все маленькими порціями, але часто, тому швидко і правильно втрачаю вагу. Щоправда, іноді мені дають ролі, для яких потрібно поправитися, і, чесно кажучи, останнє радує мене куди більше! – зізнається зірка в інтерв’ю одному з видань.
Ванни для релаксу
Беллуччі обожнює поніжитися в теплій воді. Каже, для неї це – найкращий релакс.
Я просто приймаю ванну! Ці 45 хвилин або година – безцінний час, який ти присвячуєш тільки собі, – говорить зіркова красуня.
Любов до життя
Моніка впевнена: головний секрет краси – це любов до життя.
Адже справжня привабливість і сексуальність знаходяться всередині нас.
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І залежать вони не від об’єму стегон, грудей чи інших частин тіла, а від твого внутрішнього стану і від любові до себе та інших.
Саме це, на думку зірки, і є справжній секрет краси.
Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Кайлі Дженнер.
Фото: IMDb