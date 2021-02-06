Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще

Українська емігрантка про життя за кордоном.

Українка Алла 7 років прожила в Еквадорі, нещодавно переїхала до Мексики.

Жінка розкаже, як відрізняється життя у цих двох країнах?

Чому мексиканські платні траси безпечніші, ніж еквадорські?

Чому біля супермаркетів Мексики майже неможливо безкоштовно припаркуватися?

Мексика. Перше враження

Перше, на що звернула увагу Алла, коли «ступила на мексиканську землю», – місцеві дороги, вони майже ідеальні.

На еквадорські теж гріх скаржитися, але до мексиканських не дотягують, на погляд українки.

І в Мексиці, і в Еквадорі є платні траси.

Це добре облаштовані магістралі, за пересування якими треба платити гроші.

В Еквадорі за це беруть малу суму.

Алла каже, що на 400 кілометрів дороги може трапитися лише 2 пункти оплати і залишити там треба лише один долар.

У Мексиці ж, якщо ви подорожуєте автівкою, за кожний проміжок хорошої дороги доведеться платити набагато частіше. Таким чином на відстані 650 км розташовано 12 пунктів оплати. Кожен має свою ціну, яка може змінюватися від 20 до 90 песо . Є дуже короткий проміжок дороги 15 км, за який треба сплатити 82 песо. Таким чином виходить, що подорож для двох осіб автівкою обійдеться у таку ж ціну, як і подорож літаком, – розповідає жінка.

Парковки

Парковки – це теж немалі фінансові втрати для автомобілістів Мексики.

Часто навіть просто заїхавши по водичку до супермаркету, вони повинні заплатити за стоянку.

У Мексиці практично всі парковки біля супермаркетів платні . Всюди є автомати, у яких треба сплачувати від 5 до 35 песо. Та якщо ваша автівка перебуває на парковці довше, ніж 5 годин, то вже з вас беруть 15 песо за кожну додаткову годину. В Еквадорі ж не бачила платних парковок біля супермаркетів, – каже Алла.

Чому нові велодоріжки Еквадору більш занедбані, ніж старі велодоріжки Мексики?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про свята в Еквадорі.

Фото: Unsplash

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