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ICTV / Ранок / Обережно, аб’юзери: хто це такі, як розпізнати і що робити / 04.02.2021 16:45
04.02.2021 16:45
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Обережно, аб’юзери: хто це такі, як розпізнати і що робити


Кохання – прекрасне почуття, але може бути небезпечним.

Аб’юзні стосунки можуть зайти занадто далеко і принести не тільки моральні травми, а і фізичні.

Ранок у Великому Місті розповість про аб’юз та як його уникнути.

Аб’юз – від англ. «abuse» – насильство, образа, жорстоке поводження.

Аб’юзер – людина, яка чинить моральне насильство над іншими, принижує, примушує робити щось, проти волі.

Аб’юзними стосунками називають принизливі взаємини між «тираном» і «жертвою».

Перший постійно маніпулює «жертвою» за допомогою грошей, шантажу, погроз і фізичної агресії, також знущається морально, а другий, через ряд причин, не може вийти з цих стосунків.

Такі взаємини є базисом домашнього насилля.

Види аб’юзу

  • Психологічний (шантаж, погрози, маніпуляції);
  • Фізичний (застосування фізичної сили, рукоприкладство);
  • Економічний (контроль грошових витрат);
  • Сексуальний (примус до сексу, сексуальні домагання).

Аб’юзером може бути не тільки твоя друга половинка, а й друг, начальник, сусід, будь-хто. Переважно жертвами такої поведінки стають жінки.

Ознаки аб’юзера

  • Постійні перевірки соціальних мереж, дзвінків, месенджерів партнера;
  • Безпідставні ревнощі;
  • Ізоляція від друзів та рідних;
  • Постійний контроль;
  • Регулярні приниження;
  • Перенесення провини на партнера.

Якщо ти помічаєш, що твоя друга половинка тобі недовіряє, постійно перевіряє твій телефон та забороняє зустрічатися з друзями, це має бути «першим дзвіночком», що перед тобою аб’юзер.

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Для них існує правило «найкращий захист – це напад», тому вони постійно будуть звинувачувати тебе в своїх діях, невдачах, поразках.

Аб’юзерами стають люди з комплексами та психологічними травмами.

Вони могли бачити подібну модель поведінки в дитинстві, тому не знають, як вести себе по-іншому.

Ці люди зазвичай невпевнені у собі, тому завжди самостверджуються за чужий рахунок.

Як протидіяти аб’юзу

— Сьогодні аб’юзерством називають звичайні конфлікти, коли партнер виражає свою думку і каже: «не хочу», «мені це не подобається», але це не є емоціональним насиллям, це звичайні конфлікти, без яких не можна обійтися в жодних стосунках, — зазначає психолог Роман Мельниченко.

Роман Мельниченко, психолог

— Шансів, що аб’юзер зміниться, дуже мало. Він повинен працювати над собою, ходити на терапії, але це може не допомогти, адже така людина дуже імпульсивна і не може себе контролювати.

Такі стосунки ніколи не принесуть щастя, тому краще якнайшвидше з них виходити.

Ви можете протистояти аб’юзеру в тому випадку, якщо навчитеся маніпулювати краще, ніж він.

Але в цьому випадку ви також станете емоціональним ґвалтівником і у ваших стосунках будуть тільки біль і страждання.

Такі стосунки треба розривати, але зробити це буває важко, адже партнер може погрожувати, шантажувати.

Треба готуватися до розриву заздалегідь.

Перше, що треба робити – це не замовчувати про сварки вдома, а навпаки розповідати друзям, адже в «момент Х» вам може ніхто не повірити, що ваша друга половинка на таке здатна, бо для оточуючих аб’юзер виглядає ідеально.

Друге — це заздалегідь відкладати гроші і шукати адвоката, зараз існує багато спеціалістів, які мали справу з такими ситуаціями.

І не бійтеся звертатися до соціальних служб, багато організацій боряться з такими емоційними ґвалтівниками і готові надати вам всю необхідну допомогу, — розповідає психолог.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як розпізнати токсичну людину.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash

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Теги: кохання, поради, психологія, стосунки
04.02.2021 16:45



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