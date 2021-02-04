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ICTV / Ранок / Найромантичніші привітання з Днем святого Валентина: проза, вірші та картинки / 04.02.2021 15:35
04.02.2021 15:35
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Найромантичніші привітання з Днем святого Валентина: проза, вірші та картинки


Як привітати коханих із Днем Святого Валентина? Ранок у Великому Місті підготував для тебе ніжні, теплі й романтичні вітання у прозі та віршах, а також красиві картинки на 14 лютого.

Привітання на День святого Валентина у прозі

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об’єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!

***

Моя кохана дівчинка! Нехай наша безмежна любов буде схожа на сонце, зігріваючи ніжністю і пристрастю серця і наповнюючи світлом ласки і добра душі! З Днем закоханих!

серце з квітів

Сьогодні хочу від усієї душі привітати свою другу половинку з чудовим лютневим святом – Днем закоханих. Дорогий мій, ти краще всіх на цій планеті, я тебе просто безмежно обожнюю. Я готова виконувати твої навіть найпотаємніші мрії, лише б ти був задоволеним. Спасибі, що ти є!

Привітання на День святого Валентина у віршах

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

***

Цьомки, квіти, подарунки –

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя – рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина –

З днем Святого Валентина!

***

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Ти музика мого життя,

Чарівний спів – без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття

Бо душі наші з’єднані коханням!

З Днем Святого Валентина!

Привітання з Днем закоханих дівчині

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

День закоханих — це привід

Сказати знов тобі “люблю”.

Це привід щоби бути разом

Й зустріти ранню зорю.

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

червоне серце

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

Привітання з Днем закоханих хлопцю

Я стану солодкою мармеладкою,

Щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

Щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

Щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

Щоб ти мене завжди кохав!

***

Я так тебе люблю,

Що стримати не в силах

Моїх бажань і мрій політ,

І в день любові Валентинів

Наважилась освідчитись тобі.

Моє кохання, як метелик:

Тендітне, ніжне, боязкею

Лиш обернись – я біля тебе,

А не помітиш – то й нема мене.

Короткі смс-привітання з 14 лютого

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання

А ці сніжинки, що летять,

Нехай дарують щастя та кохання.

***

В день ясний цей і прекрасний

Всі сердечка розтають

От моє і теж розтало

І сказало Я ЛЮБЛЮ

***

Ти ж пам’ятаєш? Сьогодні День святого Валентина. Тому, якщо запланував розпалити величезне вогнище любові, то зроби це сьогодні.

***

Ти прекрасна, як картина!

З Днем Святого Валентина!

Картинки та листівки на День святого Валентина

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Валентинка фото

День святого Валентина

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП подарунків на День закоханих.

Фото: Unsplash

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Теги: день святого валентина, привітання
04.02.2021 15:35



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