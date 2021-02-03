Магнітні бурі у лютому 2021 – календар небезпечних дат

Лютий 2021 року буде спокійнішим за січень у плані геомагнітних коливань. Втім, очікується кілька магнітних бур у середині та наприкінці місяця.

Коли саме плануються магнітні бурі в лютому, як вони вплинуть на здоров’я метелозалежних людей і яким чином від них захиститися? Розповімо в матеріалі.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на лютий

Останній місяць зими не буде дуже спокійним у геомагнітному плані, але й затяжних магнітних бур також чекати не слід.

7-10 лютого – середня магнітна буря 15 лютого – сильна магнітна буря 22 лютого – середня магнітна буря 27 лютого – слабка магнітна буря

Вплив магнітних бур на здоров’я

Коливання магнітного поля Землі може відбитися на самопочутті кожного з нас. Втім, найбільший вплив вони мають на так званих метеозалежних людей.

Вони можуть відчути такі симптоми.

Головний біль, мігрень або легке запаморочення.

Різкі перепади настрою.

Підвищення тиску крові.

Сонливість або, навпаки, безсоння.

Зменшення працездатності та загальна слабкість.

Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

По можливості, уникай стресів та намагайся реагувати на події менш емоційно.

Намагайся зменшити інтенсивність як фізичної, так і розумової праці. Частіше роби перерви, дай собі трішки порелаксувати.

Випивай мінімум 1,5-2 літри чистої води на день.

Заміни солодку, солону та жирну їжу на свіжі фрукти.

Відмовся від алкоголю та газованих напоїв

Частіше провітрюй кімнату, быльше гуляй на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на лютий 2021.

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