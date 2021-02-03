Магнітні бурі у лютому 2021 – календар небезпечних дат

Лютий 2021 року буде спокійнішим за січень у плані геомагнітних коливань. Втім, очікується кілька магнітних бур у середині та наприкінці місяця.
Коли саме плануються магнітні бурі в лютому, як вони вплинуть на здоров’я метелозалежних людей і яким чином від них захиститися? Розповімо в матеріалі.
Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на лютий
Останній місяць зими не буде дуже спокійним у геомагнітному плані, але й затяжних магнітних бур також чекати не слід.
7-10 лютого – середня магнітна буря
15 лютого – сильна магнітна буря
22 лютого – середня магнітна буря
27 лютого – слабка магнітна буря
Вплив магнітних бур на здоров’я
Коливання магнітного поля Землі може відбитися на самопочутті кожного з нас. Втім, найбільший вплив вони мають на так званих метеозалежних людей.
Вони можуть відчути такі симптоми.
- Головний біль, мігрень або легке запаморочення.
- Різкі перепади настрою.
- Підвищення тиску крові.
- Сонливість або, навпаки, безсоння.
- Зменшення працездатності та загальна слабкість.
- Біль у суглобах.
Як пережити магнітну бурю
- По можливості, уникай стресів та намагайся реагувати на події менш емоційно.
- Намагайся зменшити інтенсивність як фізичної, так і розумової праці. Частіше роби перерви, дай собі трішки порелаксувати.
- Випивай мінімум 1,5-2 літри чистої води на день.
- Заміни солодку, солону та жирну їжу на свіжі фрукти.
- Відмовся від алкоголю та газованих напоїв
- Частіше провітрюй кімнату, быльше гуляй на свіжому повітрі.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на лютий 2021.
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