Загадкова айва: корисні властивості і протипоказання

Айва: корисні властивості, протипоказання і як її правильно їсти.

Що таке айва? Це фрукт, який зовнішньо нагадує жовте яблуко, але насправді належить до сімейства трояндових. Вона має жорсткуваті плоди з терпкувато-солодким смаком і приємний пряний аромат.

Плоди важать від 200 до 700 грамів.

Як їсти айву

У сирому вигляді цей фрукт їдять дуже рідко через її терпкість. А от після термічної обробки вона стає солодкою, м’якою та дуже смачною.

Найчастіше з неї готують варення, цукати, компоти, а також додають до м’яса, якому вона надає вишуканий аромат.

Деякі цінителі радять додавати шматочок сирої хурми у чай замість лимону.

Корисні властивості айви

Плоди айви надзвичайно багаті на вітаміни та інші корисні речовини. Зокрема, до її складу входять:

Вітаміни А, групи B, Е, С, PP

Лимонна, яблучна і тартронова кислота

Фосфор, калій, залізо, кальцій , мідь

Причому, більшість корисних речових у айві зберігаються навіть після термічної обробки.

Яку ж саме користь айва приносить організму? Зараз усе розкажемо.

Виводить радіацію

Айва містить багато пектину, який має цінну властивість: виводити радіонукліди.

Саме тому цей фрукт обов’язково має бути в раціоні людей, які живуть у забруднених радіацією зонах або є співробітниками шкідливих виробництв.

Та й усім іншим почистити організм не завадить.

Захищає від алергії

Айва придушує активність деяких імунних клітин, які відповідають за алергію.

Вважається, що регулярне вживання айвового соку здатне зменшити прояви алергічного риніту та висипки.

Від анемії

Айва багата на залізо. Тому її рекомендують людям із пониженим гемоглобіном і високим ризиком виникнення анемії.

Також «айвотерапія» допоможе швидше відновити сили після хвороби.

Підтримує імунітет

Айва – відмінний бустер для імунітету.

У 100 грамах продукту міститься 15% денної норми вітаміну С. І 13% норми клітковини, яка допомагає підтримувати мікрофлору кишечника в нормі.

А на додачу айва має ще й потужні антибактеріальні властивості.

Для ясен

Використовується айва і у стоматології.

Зокрема, її густий відвар допомагає ефективно усунути запалення ясен.

Кому не можна їсти айву – протипоказання

Перед вживанням з айви обов’язково потрібно видалити кісточки, оскільки вони можуть викликати отруєння.

Айва має закріплювальний ефект і здатна подразнювати слизову оболонку. Тому її варто з обережністю вживати людям з ентероколітом та виразкою.

Пушок, яким покритий плід, може викликати кашель і подразнення голових зв’язок. Тому її не варто вживати людям, які виступають на сцені або змушені багато говорити на роботі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості грейпфрута.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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