Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

На сьогодні шаленої популярності набирає насіння чіа, яке родом із Мексики. Більшість стверджує, що воно дуже корисне для здоров’я. Чи справді це так? Ранок у Великому Місті вирішив розібратися. Усе найцікавіше – тебе чекає нижче у матеріалі.
Чим корисне насіння чіа
Виявляється, насіння чіа містить калій, кальцій, залізо, Омега-3, білок, клітковину, магній, фосфор, антиоксиданти та мінерали. Усе в сумі несе неймовірну користь нашому організму.
Особливість насіння в тому, що його можна вживати навіть вагітним. Ба більше, просто необхідно. Адже у цікавому стані жіночий організм як ніколи потребує підкріплення.
Насіння чіа:
- Контролює апетит;
- Зміцнює м’язи;
- Покращує травлення;
- Нормалізує нервову систему;
- Підвищує мозкову активність;
- Зміцнює кістки;
- Регулює вмість глюкози, що необхідно для діабетиків;
- Являються профілактикою для серцево-судинної системи;
- Запобігає передчасному старінню;
- Очищає організм від токсинів;
- Прискорює обмін речовин.
Як їсти насіння чіа
Достатньо їсти 25 грамів чіа щодня, щоб наситити організм корисними речовинами. Зерна можна споживати як у сирому вигляді, так і в перемеленому.
Часто насіння чіа додають до готових страв. Оскільки воно не має яскравого запаху, то не зіпсує їжу.Також по темі: Український суперфуд: корисні властивості калини Що таке суперфуди: корисні властивості та правила їх вживання Бюджетний суперфуд: корисні властивості та прихована небезпека курячих яєць
Також чіа можна додавати до смузі, різних напоїв, робити десерти з ягодами, але перед тим варто замочити їх на 30-50 хвилин, щоб вони стали желеподібними.
Ось так, тепер ти знаєш, що насіння чіа справді дуже корисне для здоров’я. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про українські суперфуди.