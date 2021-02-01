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ICTV / Ранок / Пробіотики і пребіотики: чим відрізняються і навіщо потрібні / 01.02.2021 11:32
01.02.2021 11:32
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Пробіотики і пребіотики: чим відрізняються і навіщо потрібні


Що таке пробіотики і  чим вони відрізняються від пребіотиків? Незважаючи на схоже звучання, значення у цих термінів абсолютно різне.

То яка між ними різниця, чим вони корисні для людини і де містяться? Зараз усе розповімо.

Пробіотики і пребіотики: різниця

Що таке пробіотики

Пробіотики – це корисні живі мікроорганізми, які є основою нормальної мікрофлори кишечнику.

Вони відповідають за нормальне травлення, зменшують побічні ефекти від прийому антибіотиків та загалом підтримують імунітет людини.

Найпоширеніші (але не єдині) види пробіотиків відносяться до лактобактерій(Lactobacillus) і біфідобактерії (Bifidobacterium). Саме вони містяться в кефірі та йогурті.

простокваша фото

Якщо ж корисних бактерій стає замало, починають переважати патогенні (шкідливі). Тоді виникає дисбактеріоз.

Симптоми дисбактеріозу кишечника:

  • Запори або діарея
  • Здуття живота
  • Неприємний запах з роту
  • Проблеми з травленням
  • Інтимний дисбактеріоз (у жінок)

Пробіотики можна приймати у вигляді аптечних харчових добавок або просто включити до раціону продукти, де вони містяться.

У яких продуктах містяться пробіотики

  • Кефір, йогурт, ряжанка, айран та інші молочнокислі напої.
  • М’які сири (фета, моцарела)
  • Квашена капуста
  • Мариновані (але не консервовані) огірки
  • Чайний гриб
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Що таке пребіотики

Пребіотики – це речовини, що створюють комфортне середовище для розмноження корисних бактерій у кишечнику.

Простими словами, це їжа для пробіотиків, без якої вони не зможуть нормально виконувати свої функції.

До пребіотиків належать полісахариди, лактулоза, клітковина, целюлоза, пектини, вітаміни А, С, Е, каротиноїди,  параамінобензойна кислота, а також ціла низка інших речовин зі складними назвами.

Запам’ятовувати їх не обов’язково, головне – знати продукти,  у яких містяться пребіотики.

фруктовий салат фото

У яких продуктах містяться пребіотики

Як і пробіотики, пребіотики можна знайти у вигляді аптечних харчових добавок або звернути увагу на рослинну їжу.

Зокрема, на них багаті такі продукти:

  • Фрукти і овочі (зокрема, банани, яблука, часник, буряк, топінамбур, клюква)
  • Яблука
  • Цільнозернові злаки (зокрема, вівсянка, кукурудза, насіння льна)
  • Корінь цикорія
  • Листя кульбаби

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості йогурту.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
01.02.2021 11:32



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