Гід по вину: яке як смакує і з чим подавати

Біле або червоне, сухе чи напівсолодке — яке вино як смакує, та з чим його краще подавати.
Пляшечка вина може зробити твою вечерю більш вишуканою, додати у життя романтики або просто прикрасити святковий стіл.
Проте, щоб сповна відчути різнобарвний букет смаків цього благородного напою, про нього потрібно взнати більше.Також по темі: Як правильно вибрати якісні алкогольні напої Шукаємо ідеальну пару: як правильно поєднувати сир і вино Червоне, рожеве, біле: 5 корисних властивостей вина
Які види вина бувають? Як кожне з них смакує та з чим за етикетом його потрібно подавати?
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Різні види класифікації вина
За вмістом спирту
Перед тим, як перейти до всім відомих сухих і солодких, червоних та рожевих видів вина, поговоримо про його міцність.
А вона залежить від того, скільки соку було використано у виготовленні напою.
Правило тут просте: чим більш зрілою була ягода на момент переробки, тим більш міцним вважаєтся вино.
Через це вина із спекотних регіонів зазвичай найміцніші.
Гаразд, із алгоритмом розібрались, а тепер до видів.
За вмістом спирту українці розрізняють:
- столові вина — виготовляються без додавання спирту;
- кріплені вина — при їх виробництві допускається використання спирту-ректифікату;
- ароматизовані вина — готуються із використанням спирту-ректифікату, сахарози, а також настоїв окремих частин різних рослин по спеціальній рецептурі.
За кількістю цукру
У процесі бродіння дріжджі переробляють цукор у спирт.
Залежно від того, скільки цукру залишилося у вині, і поділяють цей напій на кілька категорій.
- сухе вино — вміст природного цукру з виноградних ягід мінімальне — до 4 грамів на літр;
- напівсухі / напівсолодкі вина — це такі, в яких природного цукру до 50 грамів на літр. Для отримання даних категорій процес бродіння переривають до його завершення;
- натуральне солодке вино — природного цукру після приготування залишилося більше 50 грамів на літр.
За наявністю вуглекислоти
Ще простішою за попередню є наступна класифікація.
У процесі бродіння утворюються бульбашки CO2. Залежно від того, чи залишилися вони в пляшці чи ні, розрізняють дві категорії вина:
- ігристі вина
- тихі вина
Завдяки бродінню у герметичних посудинах під тиском, ігристі вина були насичені вуглекислим газом природнім шляхом.
Ну, а ті, які були насичені ним штучно, називаються газованими або шипучими винами.
За кольором
Розподіл вина за кольором є набільш відомим і знайомим кожному.
На перший погляд, воно досить просте, але і тут є свої тонкощі.
- Червоне вино — із темних сортів винограду. Свій відтінок напій отримує з шкірки ягід, у якій містяться особливі фарбувальні пігменти, що називаються антоціани;
- Біле вино — цей напій отримують, використовуючи сорти ягоди із світлою шкіркою.
- Рожеве вино — принцип його приготування схожий із червоним. Тільки при віджиманні винороби трохи чаклуюють, вчасно обмежуючи кількість соку, щоб колір у напою вийшов не такий насичений.
Також вина розрізняють за сортом винограду й витримкою.
Але щоб не заплутувати тебе нескінченими типами класифікації, ми побажаємо тобі обрати улюблене вино й сповна насолодитись ним, немов спражній гурман.
Для цього потрібно розуміти, як із чим смакувати різні види вина.
З чим пити вино?
Червоні вина
- Сухе червоне вино добре поєднується з м’ясом, птицею і твердим сиром.
- Напівсухе червоне підходить до м’яса, овочевих страв, а також до твердих сирів.
- Напівсолодке добре підкреслює смак різних десертів, фруктів і випічки.
- Солодке вино подають із солодкими десертами, випічкою та фруктами.
Білі вина
Якщо червоне вино вважається ідеальним супутником м’яса, то біле асоціюється із рибою. Але не все так просто.
- Біле сухе відмінно поєднується з морепродуктами, сирами, птицею і несолодкими десертами.
- До білого напівсухого підійдуть морепродукти, овочеві страви і салати, а також різні види сирів.
- Напівсолодке біле добре відтіняє смак солодких десертів, фруктів, легких салатів і випічки.
- Солодке вино поєднується з фруктами, сирами, десертами і випічкою, а також з легкими салатами.
Рожеві вина
У випадку з рожевим закуски класифікують за іншим принципом, а саме по країні виробництва напою:
- Рожеве із США добре поєднується з десертами, фруктами і молодими сирами.
- До французького підійдуть морепродукти, сири і фрукти.
- Іспанське відмінно підійде до пасти, птиці та різних сирів.
- Італійське — до морепродуктів і легкої риби.
- Німецьке поєднується з сирами і фруктами.
- Грузинське подають із морепродуктами, дичиною і м’ясом.
- Рожеве із Чилі добре відтіняє смак легких паштетів і закусок.
- Аргентинське — з фруктами і десертами.
- Португальське рожеве вино підійде до десертів, морепродуктів і салатів.
Тепер, коли ти відчуваєш себе, як спражній сомельє, обирай своє улюблене вино й вживай цей благородний напій правильно!
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