Гарні слова про сестру, які змусять її усміхнутися

Добірка гарних слів про сестру.

Неабияк пощастило тим, у кого є сестричка.

Це і заспокойливе, і мама, і близька подруга в одному флаконі.

Сестри завжди підтримають, щиро порадіють і поведуться на веселі авантюри, тому не дивно, що ми їх так сильно цінуємо.

Та як часто кажемо їм про це?

Ранок у Великому Місті підготував добірку слів любові для сестри, які розтоплять її серце.

Гарні слова для сестри

Своїми словами

Дякую за те, що не дозволяєш робити веселі дурниці наодинці, а завжди складаєш мені компанію.

***

Сестричка, ти для мене не просто рідна людина! Ти для мене близька подруга, якій я можу розповісти про свої успіхи, невдачі та поскаржитися на життєві труднощі.

***

Сестра, ти та людина, яка розуміє мене навіть тоді, коли я мовчу, сумую, хвилююсь. Дякую за те, що, незважаючи на все, ти завжди залишаєшся поруч.

Просто хотів(-ла) сказати, що ти варта найкращого, бо ти найкраща!

***

Можливо, я рідко це кажу, але знай — без тебе було б нудно, важко й зовсім не так… Люблю тебе

***

Не втрачай своєї унікальної індивідуальності, будь ласка! Її має побачити світ.

***

Лише з тобою я можу забути про щоденні клопоти й купу відповідальності, щоб дозволити собі чудити. Ти миттєво повертаєш мене в дитинство і за це, сестричко, я тобі дуже дякую!

Приємні слова у прозі

Я вдячна Богу і своїм улюбленим батькам за те, що маю сестру. Ти моя опора й найбільша підтримка. У будь-якій ситуації — і коли мені буде погано, і коли я буду відчувати безмежне щастя — я зателефоную тобі в першу чергу. Бо лише ти можеш так вміло заспокоювати і щиро радіти за мене. Люблю тебе!

***

Сестричка, я захоплююсь тобою, тому просто вирішив(-ла) нагадати — у тебе все вдасться! Продовжуй і далі підкорювати нові вершини. А я завжди буду поруч, щоб розділити з тобою щасливі моменти й підтримати у хвилини відчаю.

Іноді ми говорили одне одному не найприємніші речі, а, бувало, що й робили не гідні вчинки. Проте навіть тоді ми залишались найріднішими людьми, а наша любов ні на краплю не меншала. Дякую тобі за терпимість до мого не завжди милого характеру і незмінно сильну сестринську близькість. Ти найкраща!

***

Я можу мати сотні друзів та знайомих, але вони ніколи не замінять тебе. Лише тобі я можу довіритися повністю, розповісти найсокровенніше й бути певною — ти збережеш все в таємниці, підтримаєш або даси чарівного пенделя, коли треба. Ти не просто сестра, ти справжня подруга, якою я дорожу більше за життя!

***

І нехай ми не щодня бачимось і зідзвонюємось лише кілька разів на тиждень, це не змінює того факту, що ти мені найближча. Я певен(-а) — які б труднощі не спіткали нас на життєвій дорозі, ми завжди матимемо той особливий сестринський зв’язок, що ладен перемогти усе зле на цьому світі.

Гарні слова сестрички, за якою сумуєш

Так багато новин назбиралось. От би зараз все-все розповісти тобі за чашечкою чаю. Сумую, сестричко.

***

Пам’ятаєш, ти колись просила погратись із твоїми ляльками? Так скучив(-ла), що навіть на це ладен(-на) піти…

Мені бракує зараз твоїх теплих обіймів, які захищають від життєвих негараздів.

***

Я скучив(-лась), і просто вирішив(-ла) нагадати своїй найкращій сестрі у світі, що люблю її.

***

Давай махнемо в дитинство? Я б з радістю ще раз вхопив(-ла) від мами за якусь нашу дурненьку витівку.

***

Сестричко, сумую за тобою і твоїми не смішними жартами. Хоча… вони все одно кращі, ніж мої.

Нагадаємо, раніше ми публікували слова любові для мами.

Фото: Pexels

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