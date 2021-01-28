Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)

Якщо маєш довге волосся, то тобі точно треба знати, як робити зачіски на кожен день. Ранок у Великому Місті підготував добірку зачісок з детальною інструкцією.

Читай і обирай на власний смак.

Зачіски на кожен день

Високий хвіст

Фото: volosomanjaki

Трохи підкрути волосся на плойку Відділи частину волосся спереду Зроби начіс Усе волосся, окрім відділеної передньої часнини, збери у хвостик Волоссям, яке лишилося, обгорни навколо хвоста і закріпи шпильками

Пучок, переплетений із косами

Фото: volosomanjaki

Зав’яжи волосся у хвіст На хвості заплети кілька тоненьких косичок Зроби пучок та закріпи шпильками

Це справді легка зачіска на кожен день, яка потребує лише 2 хвилин.

Зачіска на розпущене волосся з елементами плетіння

Фото: lady

Зачеши волосся назад За вухами відділи трішки волосся і заплети тоненькі косички Тоді відділи з двох сторін пасма Легенько закрути їх, як на фото Закріпи тонкою резинкою для волосся І переплети їх косичками з двох сторін

Романтична зачіска на розплетене волосся

Фото: lady

Підкрути злегка волосся Тоді розділи волосся на три частини Почни плести косичку (буквально два переплетіння) Закріпи, як на фото, тонкою резенкою. Із зав’язаної частини продовжуй плести косичку. Не затягуй туго. Коли дійдеш до кінця, то закріпи резинкою. Візьми косичку в руки і з кінця пробуй її закрутити до середини Тоді закріпи її, а все інше волосся просто розправ

Фото: lady

Нагнися і прочеши волосся зверху вниз У такому положенні заплети косичку Коли дійдеш до верху, то заплети все у хвостик і зав’яжи резинкою Волосся, зібране у хвостик, закрути в пучок і закріпи шпилькою Трохи розправ – і готово!

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Тепер, красуне, ти знаєш зачіски, які можна робити самостійно, і які цілком підійдуть на кожен день.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на лютий 2021.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

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