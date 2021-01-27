Жива легенда: найкращі фільми з Джекі Чаном

Добірка кращих фільмів з Джекі Чаном.
Режисер, продюсер, каскадер, сценарист і навіть співак.
Важко злічити всі види діяльності, у яких він досягнув неймовірного успіху. Легше просто назвати його легендою…Також по темі: Для справжніх кіноманів: топ фільмів з Кіану Рівзом Чому від Джекі Чана відмовилися власні діти? Вілл Сміт: найкращі фільми з королем харизми
Джекі Чан завжди залишатиметсься для нас смішним та харизматичним, сміливим та божевільним, моментами серйозним і драматичним.
У якому б амплуа він не з’являвся, все одно залишатиметься тим рідним Джекі.
Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив підготувати для тебе добірку фільмів з участю актора, за які ми його так любимо.
ТОП фільмів з Джекі Чаном
Обладунки бога
Рік випуску: 1986
Рейтинг IMDb: 7,1
Ця комедія стала класичним прикладом того, як Джекі Чану вдається поєднувати всі ролі відразу.
Тут він був і рижисером, і аткором, і каскадером.
До речі, під час зйомок Джекі мало не поплатився життям: гілка не витримала його ваги, він впав і заробив собі тріщину в черепі.
Такі зусилля заслуговують твоєї уваги…
Сюжет
Після того, як головний герой, шукач пригод Джекі, опинився в Африці і став володарем загадкової реліквії під назвою Обладунки Бога, древній релігійний клан викрав його колишню дівчину.
Наречений викраденої Лорелей благає Джекі допомогти врятувати її.
Тож невтомний шукач скарбів відправляється в чергову небезпечну подорож. На цей раз — за своєю колишньою…
Година пік
Рік випуску: 1998
Рейтинг IMDb: 7,0
Цей комедійний бойовик — просто ідеальний спосіб провести вечір!
Ти опинишся у сонячній Каліфорнії, зануришся у кримінальний світ Лос-Анджелесу й точно досхочу насмієшся.
Сюжет
У китайського консула в Лос-Анджелесі викрадають маленьку доньку.
Для розслідування він викликає з Гонконгу друга сім’ї — інспектора Лі.
Але ФБР не хоче, щоб в їхні справи ліз “китайський коп”, і вони звертаються в місцеве поліцейське відділення з проханням надати їм людину, яка б відволікала китайця від цього розслідування.
Таким поліцейським стає надзвичайно балакучий Картер, що ігнорує своє основне завдання і швидко зближується з Лі.
Разом вони створюють просто забійний дует!
Містер Крутий
Рік випуску: 1997
Рейтинг IMDb: 6,2
Гонконгське виробництво, австралійські краєвиди та інтернаціональний Джекі Чан — кожен знайде тут щось до смаку…
Але фільм варто подивитись не лише любителям мультикультурності.
Чого лише вартує відмінний гумор та натреноване тіло молоденького Джекі Чана!
Сюжет
Ведучий кулінарного телешоу в Мельбурні Джекі випадково стає власником відеокасети із записом кривавого розбирання між бандами наркоторгівців.
На цьому спокійні дні для Джекі закінчилися і перетворилися у нескінченну погоню за виживанням.
Він би із задоволенням віддав ту касету, щоб все закінчилось мирно, але просто не знав, де вона.
Отже, надія лише — на його блискавичні кулаки.
Розбірки в Бронксі
Рік випуску: 1995
Рейтинг IMDb: 6,8
Цей американський комедійний бойовик потішить не лише прихильників Джекі Чана, а й атмосефрних картин родом із 90-их.
Сюжет
Кеонґ прибуває з Гонконґу до Нью-Йорка на весілля свого дядька, який володіє невеликим магазином в Бронксі.
Хлопчина пропонує свою допомогу на той час, поки дядько проводитиме медовий місяць.
Вже з перших днів свого перебування в Бронксі, Кеонґ встигає подружитись із дитиною по сусідству та її привабливою сестрою, і навітьь розібрався з бандитами, що навідувалися в магазинчик дядька.
Як тільки місцеві злочинці запалилися жагою помсти, у них з Кеонґом з’являється спільний ворог і їм нічого не залишається, як об’єднати свої сили.
П’яний майстер
Рік випуску: 1978
Рейтинг IMDb: 7,5
Той самий фільм, що став важливим етапом становлення легенди.
Тут ще молоденький Джекі проявляє свій різнобічний талант, і виходить йому, ну, дуже непогано.
Сюжет
Китайський хлопчина Фреді Вонг навчається кунг-фу в школі свого батька.
Будучи здібним, особливої старанності не проявляє, а у вільний час бовтається по місту з дружками.
Так продовжувалося до тих пір, поки Фреді не побився на ринку зі своєю власною тіткою.
Дізнавшися про те, що трапилося, розлючений батько здає знахабнілого сина на навчання до майстра кунг-фу на ім’я Со Хай, , знавцеві стилю «восьми п’яних богів».
П’яний майстер 2
Рік випуску: 1994
Рейтинг IMDb: 7,6
Зазвичай фанати якогось фільму сильно чекають на його продовження. Але, коли воно з’являється, більшість із них розчаровується.
Проте не в цьому випадку!
Фанати “П’яного майстра” довгенько чекали на продовження і ніскілечки ним не засмутились.
Кажуть — він перевершив першу частину!
Сюжет
П’яний майстер повертаєтся.
Його стиль стає ще більш вдосконаленим і смішним.
Повертаючись додому з шопінг-туру разом зі своїм батьком, славетний «п’яний майстер» Вонг-Фей Хунг потрапляє в бійку між іноземцями, що намагаються вивезти з Китаю коштовні стародавні реліквії, і патріотами, які хочуть перешкодити вивозу цих речей з країни.
Та хто переможе в цій сутичці?
Іноземець
Рік випуску: 2017
Рейтинг IMDb: 7,0
Можливо, у це важко повірити, але тут сміху не буде.
Вже зрілий та досвідчений Джекі Чан виконує складну драматичну роль — батька, який втратив найрідніше, — власну дитину…
Справжній прихильник актора просто мусить побачити його в такому амплуа.
Сюжет
Колишній спецназівець Нгок Мін Кван, що пройшов В’єтнамську війну, тепер керує китайським рестораном у Лондоні.
Коли його дочка-підліток Фан гине в магазині під час теракту, відповідальність за який взяла на себе група «справжня IRA», знавіснілий Кван прагне помститися…
Нагадаємо, раніше ми публікували фільми з Джулією Робертс, за які ми її так любимо.
Фото: IMDb