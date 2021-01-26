Манікюр 2021: ідеї дизайну на короткі нігті (ФОТО)

Шукаєш модний манікюр на короткі нігті? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі ідеї дизайну.

Манікюр 2021 – ідеї дизайну

Нюдовий манікюр

Це безпрограшний варіант. Такий манікюр підійде під будь-який стиль одягу: від спортивного костюму до вечірньої сукні. Обирай такий – не прогадаєш.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Чернівці (@nails_inka_che) 27 Січ 2020 р. о 8:15 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений k a t e s h u m y l o (@kate_shh_) 27 Січ 2020 р. о 6:23 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vобразе Студия Красоты (@vobraze31) 27 Січ 2020 р. о 6:37 PST

Якщо нюдовий – це надто нудно для тебе, то чому б не поекспериментувати з іншими відтінками кольорів?! Наприклад, зроби бузковий. Він водночас виглядає і ніжно, і екстравагантно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nailmaster_Ganovych (@nailmaster_ganovych) 27 Січ 2020 р. о 7:51 PST

Поки на вулиці зима, користуйся можливістю відтворити свято на нігтях. Поєднання чорного та пастельного кольору – ідеально пасують одне одному.

Як тобі така ідея для дизайну?

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Елена Драгни || NAILS (@emotionsssss) 18 Гру 2019 р. о 4:01 PST

Матовий манікюр

Матовий манікюр придасть твоїм нігтям ефект м’якості. А ще він виглядає досить нестандартно.

Якщо хочеш виділитися з-поміж інших красунь, спробуй такий. Можеш спокійно поєднувати на пальчиках два кольори.

Вони не надто кидаються в очі, а ще на них хочеться дивитися та насолоджуватися. Ніякі очі не оминуть таку красу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ✰ (@karlygashbekturgan) 26 Січ 2020 р. о 7:38 PST

І хоч цей приклад манікюру зроблений на довгих нігтях, але, повір, він ще краще виглядатиме на коротких. Рожеві кольори завжди будуть у моді.

Але якщо ти носиш більш спортивний одяг, тоді краще підбери холодні відтінки. Можливо, синій?

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений CREATIVE (@creative_nailstudio) 24 Січ 2020 р. о 11:41 PST

Матовий+глянцевий манікюр

Любиш експериментувати? Тоді це те, що ти шукаєш. Сірий із рожевим ідеально переплітаються. До того ж, такий манікюр доповнить будь-який твій образ.

Можеш спробувати поєднати й інші кольори. Головне, щоб обидва не були надто яскраві. Стриманий манікюр – завжди у моді.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений nuk_nail (@nuk_nail) 25 Січ 2020 р. о 12:22 PST

Сподіваємось, тобі сподобались ідеї для манікюру, який обрав для тебе Ранок у Великому Місті. Користуйся нашими порадами та читай інші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за обличчям взимку.

Фото: Pexels

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