Стати продуктивним за 5 кроків: дієві способи підвищити власну працездатність

Як підвищити свою продуктивність: дієві способи.

Напевно, кожен із нас досвідчував такі дні, коли не хочеться нічого.

Лінь атакує, а продуктивність безжально падає.

І хоч ми розповідали якось, що лінуватись іноді буває корисно, не слід бити байдики посеред робочого дня.

Потрібно зробити все можливе, аби підняти рівень власної працездатності.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як.

Як підвищити свою продуктивність?

Плануй свій день заздалегідь

Годі романтизувати постійну спонтанність.

Час вчитись заздалегідь планувати свій робочий день.

По можливості практикуй подібні дії рано вранці чи ж у вечірній час перед сном.

Купи собі органайзер або планер, якщо тобі подобається вести записи на папері.

А можеш просто завантажити тематичний додаток на свій смартфон, якщо ти прихильник нових технологій.

Автор міжнародного бестселлера «Як працювати по 4 години на тиждень?» Тім Ферріс ось, що кажеш на цей рахунок:

Визначити для себе розпорядок дня і створити систему – значно ефективніше, ніж покладатися на самодисципліну. І взагалі, як на мене, самодисципліну переоцінюють.

Лише розписати свій день на папері – недостатньо. Намагайся притримуватися плану.

Тримай власний настрій під контролем

Буває, що звечора ти налаштовуєш себе на чудове “завтра”, а вранці розчаровуєшся у ньому.

Можливо, тебе засмучує похмура погода або просто не хоче відпускати тепленька ковдра.

У будь-якому разі розпочинати день в такому настрої не слід.

Спробуй потішити себе чимось приємним і налаштуватися на позитив.

Можливо, тебе розслабить ранкова медитація, збадьорить легка зарядка чи розвеселить 10 сторінок улюбленої книги?

Тоді мерщій до цього приступай.

Чим швидше зменшиш стрес та тривогу, тим продуктивнішим будеш протягом дня.

Визнач пріоритети

Якщо ти завалюєш себе купою роботи, то не скаржся на брак часу.

Замість того, щоб поводитися подібним чином, потрібно правильно поставити пріоритети.

Зважай на дедлайни та важливість завдань і розпочинай з того, що справді горить.

Вчися робити лише важливе.

«Досягти більшого, роблячи менше» — такий маніфест автора однойменної книги Марка Лассера.

Спробуй і собі не братися за все підряд, навчитися говорити “ні” і власне бути продуктивнішим!

І пам’ятай про славнозвісний закон Парето, що голосить:

20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль – лише 20% результату.

Заблокуй те, що відволікає

Концентрація — практично магічне слово, що потребує від сучасної людини неабияких зусиль.

Проте насправді у ній нічого надзвичайного.

Потрібно просто вимкнути усе, що тебе відволікає.

Зрозуміло, що працюючи з дому — це зробити не так вже й просто, але слід спробувати.

А ось і перший крок, який наблизить до омріяного фокусу:

Зроби собі послугу , влаштувавши так званий інформаційний детокс — припини перевіряти соцмережі надто часто.

Стеж за часом

Після того, як ти добре спланував(-ла) свій день і позбувся(-лась) від усіх пожирачів часу, озбройся таймером і берися до роботи.

Маєш прослідкувати, скільки часу витрачаєш на те, щоб від пункту А дійти до пункту В, і робити собі між завданнями маленькі паузи.

Можливо, інтервал у 15 хвилин між кожним виконаним завданням — саме для тебе.

А може тобі слід спробувати нашумілу помідорову техніку, з якою відпочивати ти будеш частіше.

ЇЇ запропонував Франческо Чирилло. Техніка називається помідоровою через те, що її автор спочатку застосовував кухонний таймер у вигляді помідора для вимірювання часу.

25 хвилин працюєш, 5 — відпочиваєш. Між кожними 4 “помідорами” по 25 хвилин слід робити 15-хвилинну перерву.

Сподіваємось, ці 5 кроків дозволять тобі вже зовсім скоро пожинати плоди власної продуктивості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ продуктів, які заряджають енергією.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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