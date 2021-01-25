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ICTV / Ранок / День студента 2021: привітання у прозі, віршах та картинках / 25.01.2021 08:36
25.01.2021 08:36
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День студента 2021: привітання у прозі, віршах та картинках


Привітання з Днем студента 2021 українською мовою у віршах, прозі та листівках, а також короткі смс-привітання.

25 січня відзначають День студентів. Не забудьте привітати своїх рідних і друзів, які гризуть граніт науки в технікумах

Привітання з Днем студента 2021

Привітання з Днем студента у прозі

Кажуть, що у студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому бажаю вам успіхів у навчанні, здоров’я та наполегливості, а все інше у вас і так є.

***

Як часто ми сміємося над анекдотами про студентів: часто бідних і голодних, іноді п’яних, але завжди кмітливих, розумних і веселих. Бажаю вам, винахідливо відповідати на каверзні питання викладачів, з розумом пропускати заняття і весело відзначити сьогоднішнє свято.

***

Лекцій – ненудних, професорів – несуворих, семінарів – цікавих і плідних, заліків – автоматом, а сесій – коротких. Хай ночі будуть веселими, а друзі – відчайдушними. З Днем студента!

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***

Студентські роки – це спалах радості, веселощів і авантюризму. Веселись, гуляй, знаходь друзів, закохуйся, підтягуй хвости, прогулюй пари, здавай іспити, вчися життю і ніколи не здавайся!

***

Вітаю з Днем студента і хочу побажати, щоб голова ніколи не боліла від проблем і недосипу, щоб кожна сесія проходила весело і легко, щоб в заліковці красувалися високі відмітки, щоб в житті у всіх напрямках чекав успіх і щастя.

З Днем студента 2020

Привітання з Днем студента у віршах

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Усім привіт, мої вітання!

І навіть тим, хто п’яний зрання.

Бо ж День студента – класне свято

Приємних вражень в нас багато:

Зачоти, гульки і зальоти,

На парах – “пари”, ми не проти,

І з першого по п’ятий курс

Ми все мотаємо на вус.

З Днем студента 2020

***

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента –

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не “вбивала”,

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п’ять

Бажаю дружно погулять!

***

З міжнародним днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.

Драйв та радість лиш дарує
Хай студентське вам життя,
Проминуть роки, як вітер,
І не буде вороття.

Хай знання вам допоможуть
У дорослому житті,
Хай студентство вас кружляє
У своєму віражі.

З Днем студента 2020

Короткі смс-привітання з Днем студента

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

***

Вітаю тих, хто здобуває “вищу” – від вас залежить майбуття.
Нехай міцним буде граніт науки і в світлих головах примножаться знання.

***

Вітаю тих, хто здобуває “вищу” –

Від вас залежить майбуття.

Нехай міцним буде граніт науки

І в світлих головах примножаться знання.

Картинки і листівки на День студента

З Днем студента картинка З Днем студента картинка З Днем студента картинка

 

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження.

Фото: Unsplash

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Теги: привітання
25.01.2021 08:36



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