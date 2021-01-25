День студента 2021: привітання у прозі, віршах та картинках

Привітання з Днем студента 2021 українською мовою у віршах, прозі та листівках, а також короткі смс-привітання.
25 січня відзначають День студентів. Не забудьте привітати своїх рідних і друзів, які гризуть граніт науки в технікумах
Привітання з Днем студента 2021
Привітання з Днем студента у прозі
Кажуть, що у студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому бажаю вам успіхів у навчанні, здоров’я та наполегливості, а все інше у вас і так є.
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Як часто ми сміємося над анекдотами про студентів: часто бідних і голодних, іноді п’яних, але завжди кмітливих, розумних і веселих. Бажаю вам, винахідливо відповідати на каверзні питання викладачів, з розумом пропускати заняття і весело відзначити сьогоднішнє свято.
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Лекцій – ненудних, професорів – несуворих, семінарів – цікавих і плідних, заліків – автоматом, а сесій – коротких. Хай ночі будуть веселими, а друзі – відчайдушними. З Днем студента!Також по темі: Магічна ніч: кращі подарунки на День святого Миколая для дорослих та дітей Найкращі подарунки на Новий рік 2021: економно та зі смаком Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки
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Студентські роки – це спалах радості, веселощів і авантюризму. Веселись, гуляй, знаходь друзів, закохуйся, підтягуй хвости, прогулюй пари, здавай іспити, вчися життю і ніколи не здавайся!
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Вітаю з Днем студента і хочу побажати, щоб голова ніколи не боліла від проблем і недосипу, щоб кожна сесія проходила весело і легко, щоб в заліковці красувалися високі відмітки, щоб в житті у всіх напрямках чекав успіх і щастя.
Привітання з Днем студента у віршах
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
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Усім привіт, мої вітання!
І навіть тим, хто п’яний зрання.
Бо ж День студента – класне свято
Приємних вражень в нас багато:
Зачоти, гульки і зальоти,
На парах – “пари”, ми не проти,
І з першого по п’ятий курс
Ми все мотаємо на вус.
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Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День всесвітнього студента –
Вже пора вина хильнуть!
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято – день студента!
Відпочить за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не “вбивала”,
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п’ять
Бажаю дружно погулять!
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З міжнародним днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.
Драйв та радість лиш дарує
Хай студентське вам життя,
Проминуть роки, як вітер,
І не буде вороття.
Хай знання вам допоможуть
У дорослому житті,
Хай студентство вас кружляє
У своєму віражі.
Короткі смс-привітання з Днем студента
Хай іспити самі здаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаємо з днем студента!
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Вітаю тих, хто здобуває “вищу” – від вас залежить майбуття.
Нехай міцним буде граніт науки і в світлих головах примножаться знання.
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Вітаю тих, хто здобуває “вищу” –
Від вас залежить майбуття.
Нехай міцним буде граніт науки
І в світлих головах примножаться знання.
Картинки і листівки на День студента
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження.
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