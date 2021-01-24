Як швидко зарядити мобільний телефон: дієві лайфхаки

Дієві способи, які допоможуть швидше зарядити твій смартфон.
У сучасному світі практично нереально обійтися без смартфона.
І частенько буває, що розряджається він у найменш відповідний момент.
Тоді ми шукаємо по всіх знайомих портативку або просто молимось над телефоном, сподіваючись, що це його швидше оживить.Також по темі: Нав'язливі cookies: як "вимкнути" рекламу в Інтернеті й захистити свої персональні дані? Як швидко заснути: 3 лайфхаки, які точно працюють Інтернет-залежність: як влаштувати собі діджитал-детокс
Аби такого з тобою не траплялось, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як швидко зарядити свій смартфон.
Тут не буде чарівних заклинань або порад у стилі “потри акумулятор об джинси”, лише дієві лайфхаки!
Як швидко зарядити смартфон?
Заряджай від розетки
Зарядка телефону від ноутбука — чудова можливість, якщо поблизу немає розетки.
Але кількість струму, яку телефон буде отримувати від USB-роз’єму, — ніщо, в порівнянні з тим, що може запропонувати настінна розетка.
Також варто наголосити, що для зарядки краще використовувати той кабель, який іде в комплекті з телефоном або, принаймні, є його надійною заміною.
Закрий усі додатки
Про цей пункт у жодному випадку не варто забувати.
Ну, звісно, якщо не хочеш сидіти годинами над своїм телефон, поки він відновлює сили.
Для того щоб прискорити процес зарядки батареї, потрібно закрити всі програми і дати телефону перепочити.
В іншому випадку, він буде заряджатися довго.
Увімкни режим літака
Режим літака — не лише про літаки!
Це, перш за все, один з найефективніших способів швидко змусити твій телефон ожити.
Він полягає в обмеженні кількості енергії, яку той буде витрачати, поки заряджається.
Якщо ти не очікуєш важливих дзвінків, то можеш залишитись у “авіарежимі” і після зарядки.
Відключений від зовнішнього світу, акумулятор буде виснажуватися набагато повільніше.
Не перевіряй заряд надто часто
Так, ми знаємо, що цей пункт не з легких.
Але збери всю свою волю і не піддавайся спокусі перевіряти пристрій кожні п’ять хвилин, щоб дізнатися, наскільки високий рівень заряду батареї.
Як тільки поставиш телефон на зарядку, забудь про нього.
Повір, годинка-дві без віртуального простору лише підуть на користь.
Вимкни телефон
Ну, якщо попередній пункт тобі дається дуже важкою, то вдайся до більш радикального, але не менш ефективного способу — вимкни свій телефон на час зарядки.
Так ти не зможеш прочитати СМС, отримати якесь чергове сповіщення і проглянути стрічку новин.
А, отже, подаруєш своєму коханому смартфончику повноцінний відпочинок.
Не сумнівайся — він тобі віддячить прискореним процесом зарядки.
Функція швидкої зарядки
Це може здаватися чимось неймовірним, проте технологія швидкої зарядки є реальною і перевіреною на ділі.
Щоправда, не всі смартфони можуть підтримувати цю функцію. Але почитай про свій більше — можливо, він до них не відноситься.
Ну, а якщо невдовзі плануєш оновлювати свій телефон, обирай модель, що матиме таку суперсилу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісний смартфон.
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