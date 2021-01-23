Як навчитися грати на гітарі: інструкція для початківців

Гра на гітарі: з чого почати.
Гітара — найпоширеніший музичний інструмент, без якого важко уявити наш світ.
Ані гучний рок-концерт, ані атомосферні посиденьки в дружньому колі не обійдуться без неї.
До речі, якщо ти хочеш стати тією душею компанії, яку завжди всі просять зіграти що-небудь, мусиш прочитати цю статтю!Також по темі: Малювати чи грати у футбол? Як вибрати гурток для дитини Зняти стрес і підвищити гормон щастя: 7 головних причин завести собаку Як читати 5 книг на місяць: лайфхаки, які працюють
Адже, щоб опанувати гітару, не обов’язково витрачати гроші на приватні уроки та час на вивчення теорії сольфеджіо в музичній школі.
Достатньо мати гітару, сильне бажання та інструкцію для початківця.
Саме з останнім пунктом Ранок у Великому Місті сьогодні тобі допоможе.
Як навчитися грати на гітарі?
Обери гітару
Перш, ніж розпочати навчання, потрібно обрати правильний інструмент.
Не варто бігти в магазин, якщо ще не впевнений(-а) в серйозності своїх намірів.
Для початку, слід дістати з балкону запилену гітару родичів або позичити в знайомих і спробувати грати.
Якщо ти ні на секунду не сумніваєшся, що гітара — це твоє, то купуй власний інструмент.
Для початківців найкраще підійде класична гітара з широким грифом і нейлоновими струнами.
В іншому випадку мозолів на пальцях — не уникнути.
Вивчи інструмент
Роздобувши цей прекрасний інструмент, не відкладай його на довго.
Знайомся з гітарою ближче і вивчай кожнісінький її компонент.
Розберися, де деко, гриф і як звучить кожна струна.
А тоді навчись її налаштовувати. Без цього усі твої спроби зіграти що-небудь закінчаться суцільним фальшем.
Для налаштування гітари знадобиться музикальний слух та спеціальний тюнер або його цифрова версія, яку можна з легкістю скачати на смартфон.
При першому налаштуванні гітари слід порадитись із консультантом у музичному магазині або із досвідченим другом-гітаристом.
Озбройся навчальними матеріалами
Якщо ти вважаєш себе наполегливим та терплячим учнем, тоді не пропускай цей пункт.
Для нього тобі знадобляться друковані самовчителі – посібники, в яких зібрані основні початкові уроки.
У них докладно описані лад гітари, лади, ноти, акорди та інше.
А якщо тобі вже не імпонує написане вище, скористайся відеоуроками для початківців в Youtube.
Це теж навчальні матеріали, проте не настільки нудні.
Підготуй руку
Перед тим, як навчитися грати на гітарі з нуля, потрібно розвинути гнучкість пальців, їх незалежність один від одного, а також синхронність роботи двох рук.
Є чимало вправ, для прикладу — щипок з упором, які з легкістю можна відшукати в інтернеті.
Словом, не варто нехтувати підготовчим етапом, якщо ти хочеш ефективного і швидкого результату.
Вивчи акорди
Навчання гри на гітарі починається з основного етапу – вивчення акордів.
Кожен акорд має поєднання декількох нот, які позначені у вигляді літер латинського алфавіту від А до G, завдяки чому їх легко запам’ятати.
Щоб вивчити акорди, знадобляться аплікатури – це схема акорду на грифі гітари, в якій по горизонталі вказані струни, а по вертикалі цифрами позначені лади.
Кожна схема відповідає одному акорду.
На ній точками виділені місця на грифі, в яких необхідно притиснути струни, щоб отримати той чи інший акорд.
Шукай аплікатури онлайн або в посібниках і приступай до навчання.
Почни із простих творів
Візьми інструмент в руки і сядь на край стільця або дивана, поставивши ліву ногу на невисоку підставку або поклавши ногу на ногу.
Слідкуй, щоб кисть робочої руки не була зігнута, а сама рука була розслаблена.
А тепер починай грати.
Спершу навчися грати на одній струні, вивчаючи прості мелодії.
Аби це був не заїжджений “Цвіркунчик”, можеш обрати:
- “Імперський марш” із “Зоряних воєн”;
- Вступ до “Iron Man” Black Sabbath;
- “Дим над водою” Deep Purple.
Практикуйся якомога більше
Не все вдасться з першого разу.
Але головне не здаватися завчасно і змушувати себе брати гітару до рук регулярно.
Подібна “вступна” стадія у навчанні вкрай важлива.
Адже вона визначає твій подальший успіх.
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