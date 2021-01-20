Сир та сирний продукт: як відрізнити якісний продукт від підробки

Українці часто купують сир, а виробники вдало його підробляють. Як відрізнити сир від сирного продукту? До Всесвітнього дня сиру ми підготували матеріал, у якому все детально розповіли.

Що варто знати про сир

Сир – це харчовий продукт, який виготовляється з молока корів, кіз, буйволів, овець. Йому притаманний світло-жовтий або білий колір.

Вчені вважають, що сир додає здоров’я і допомагає боротися з раком, але це стосується лише сирів високої якості.

Сир містить:

пробіотики, які запобігають старінню;

групу вітамінів А, які відповідають за еластичність шкіри;

групу вітамінів В, які позитивно впливають на імунну систему. Тому, якщо ви тільки перехворіли, поласуйте шматочком твердого сиру.

Що варто знати про сирний продукт

Не містить корисні речовини для організму.

Містить менше 20% молока, що не є притаманним для справжнього сиру.

Виробники для виготовлення сирного продукту користуються пальмовою олією. Вона не дуже корисна для здоров’я, адже саме цей компонент з високим вмістом жирів може спровокувати неочікуваний біль у животі.

Як відрізнити сир від сирного продукту

Уважно перевіряйте склад. У справжньому сирі ви ніколи не знайдете кокосову або пальмову олію.

Зверніть увагу на колір. Насичений жовтий – ознака барвників.

Сир на вагу краще не брати, адже складу там ви не побачите. Перевірити його можна хіба що у продавців.

Ціна. Якщо ви побачили на прилавку дешевий сир, знайте, швидше всього ви маєте справу з сирним продуктом.

Сирний продукт містить рослинні масла і, відповідно, він буде коштувати дешевше. Отож, чим вища ціна, тим якісніший сир.

Як перевірити сир на якість в домашніх умовах

Візьміть шматочок сиру та зігніть його під кутом 90 градусів. Якщо сир ламається – це підробка.

Сир – корисний продукт. Головне, їсти його в міру та вміти відрізняти від підробок. Не купуйте те, що дешево, вибирайте якість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.

Головне фото: Pexels

Алла Гичка

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