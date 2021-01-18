Якщо болить зуб: 3 способи швидко зняти біль

Що робити, якщо болить зуб? Звісно ж, якомога швидше звертатися до стоматолога. Але іноді бувають ситуації, коли відвідати стоматологічну клініку немає можливості.
Саме тому Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку способів, які допоможуть тимчасово вгамувати зубний біль і без паніки дочекатися свого візиту до лікаря.
Як зменшити зубний біль
Холодний компрес
Ефективним засобом для полегшення зубного болю є холодний компрес.
Для цього приклади до щоки змочений у крижаній воді рушник чи обгорнуті тканиною продукти з морозилки, або просто розсмокчи шматочок льоду.Також по темі: Цукровий діабет: симптоми, профілактика та поширені міфи Як відрізнити грип від ГРВІ: симптоми та інфографіка Як швидко заснути: 3 лайфхаки, які точно працюють
А от теплі компреси робити не варто – вони могуть лише нашкодити.
Тепло сприяє посиленню запалення і розширюють судини, а отже – від такого «лікування» стане тільки гірше.
Солона вода
Якщо болить зуб, можна прополоскати ротову порожнину солоною водою.
Вона має потужні дезінфікуючі властивості, тому допомагає не лише вгамувати біль, але й призупинити розвиток запалення.
Крім того, це допоможе позбутися дрібних шматочків їжі, які застрягають між зубами та часом провокують сильний біль.
Аби зробити розчин для полоскання, розчини неповну чайну ложку солі у склянці теплої води.
Ефирні олії
Полегшити стан при сильному зубному болю допоможуть і ефірні олії. Особливо дієвими є олія гвоздики та м’ятні краплі.
Вони допомагають зменшити запалення та чинять потужну знеболювальну дію.
Тож змочи ватний диск ефірною олією, приклади до хворого зуба та потримай кілька хвилин.
І головне – навіть коли біль зменшиться, не затягуй візит до лікаря. Адже здоров’ям краще не ризикувати.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як позбутися головного болю без пігулок.
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