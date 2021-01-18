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ICTV / Ранок / Як швидко заснути: 3 лайфхаки, які точно працюють / 18.01.2021 16:30
18.01.2021 16:30
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Як швидко заснути: 3 лайфхаки, які точно працюють


Що робити, якщо не можеш заснути. Техніки, які допоможуть подолати безсоння за декілька хвилин.

У середньому, здорова людина засинає за 7-10 хвилин, міцно спить усю ніч, а на ранок відчуває себе сповненою сил та енергії.

Але так буває далеко на завжди. Багато хто з нас час від часу страждає на безсоння. У результаті ночі здаються нестерпно довгими, а наступний день – млявим і непродуктивним.

Якщо проблема безсоння торкнулася і тебе, спробуй техніки, які допомагають швидко засинати і добре почуватися на ранок.

Що робити, якщо не можеш заснути

Дихання 4-7-8

Цим методом користуються йоги і люди, які практикують медитацію. 4-7-8 – це техніка дихання, яка допомагає людині заспокоїтися і швидко заснути.

Щ треба робити?

Глибоко вдихай через ніс протягом 4 секунд, потім затримай дихання на 7 секунд – і видохни через рот, розтягуючи процес аж на 8 секунд.

А потмі повтори ще 5-10 разів.

Ця вправа допоможе позбутися стресу, нормалізувати серцевий ритм і міцно заснути.

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Розслаб усі м’язи

Ляж на спину намагайся максимально розслабити усі м’язи. Уявляй, як повністю розслабляється обличчя, шия, плечі – і так усе тіло зверху донизу.

Відчуй, як тіло розслабляється і плавно відходить до сну.

Подумки дійти до кінчиків пальців ніг, скоріше за все, у тебе не вийде – бо до того часу ти просто заснеш.

А якщо з першого разу техніка не дасть максимального ефекті, повтори усі дії спочатку ще 1-2 рази.

сон фото

Уяви ранок

Якщо ти вже перепробував(ла) усі способи, а сон все одно не йде – спробуй ще цей лайфхак.

Уяви, що зараз не ніч, а ранок, і тобі треба вставати вже через 10 хвилин – вмиватися, вдягатися, збиратися на роботу, виходити на вулицю…

Скоріше за все, тобі стане дуже лінь усе це робити, ти затишно закутаєшся у ковдру і заснеш солодким сном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які борються з безсонням.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні поради
18.01.2021 16:30



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