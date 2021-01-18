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ICTV / Ранок / Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи / 18.01.2021 13:46
18.01.2021 13:46
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Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи


Болить голова і ти не знаєш, що робити? Ранок у Великому Місті дізнався, як впоратися з цим. Про це – читай нижче.

Є безліч факторів, які впливають на наше здоров’я.

Голова, наприклад, може боліти через виснаження, хвилювання, недосип, недоїдання, є й інші причини, які, зазвичай, визначають лікарі.

Ми знайшли кілька методів, які повинні допомогти позбутися головного болю без пігулок.

Що робити, якщо болить голова

Зроби точковий масаж

Знайди місце, де болить, і спробуй його масажувати круговими рухами протягом хвилини, а то й більше. Через деякий час біль повинен вщухнути.

Якщо причиною болю в голові є робота за комп’ютером, то варто відволіктись, знайти точку між бровами, яка знаходиться  в центрі голови, і масажувати її.

Прийми контрастний душ

душ

Якщо почала боліти голова, спробуй прийняти контрастний душ кілька хвилин. Кожні 15-30 секунд змінюй воду з теплої на прохолодну.

Після цього не варто навантажувати себе зайвими справами, відпочинь.

Випий м’ятний, ромашковий, липовий або зелений чай

чай фото

М’ятний чай знімає напругу, допомагає розслабитися і при цьому покращує мозкову діяльність.

Липовий працює як антистресовий препарат. Ромашковий чай зменшує біль, його добре пити в другій половині дня.

А зелений містить велику кількість вітамінів, допомагає вивести токсини з організму і нормалізує тиск.

Поїж

будерброди фото

Ми часто не підозрюємо, що причиною нашого головного болю часто є саме недоїдання.

Якщо ти весь день працюєш і не маєш часу на обід, то логічно, що організм перевтомився і вимагає від тебе їжі, яка дасть енергію.

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Якщо голова болить регулярно, не займайся самолікуванням.

Рекомендуємо тобі звернутися до лікаря і віднайти причину. Бережи себе та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші ознаки вагітності.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я
18.01.2021 13:46



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