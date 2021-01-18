Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Водохреща 2021: привітання у віршах, прозі та картинках / 18.01.2021 12:00
18.01.2021 12:00
Поділитися

Водохреща 2021: привітання у віршах, прозі та картинках


Шукаєш привітання з Водохрещем 2021 у віршах, прозі, коротких смс або картинках?

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання українською мовою. Читай, зберігай і надсилай листівки своїм рідним і друзям.

Хрещення Господнє – одне з головних християнських свят. Православні та греко-католики відзначають його в ніч з 18 на 19 січня. Цим днем ​​завершуються різдвяні святки, що тривають з 7 по 19 січня.

Водохреща також називається святом Богоявлення, оскільки саме в цей день з`явилася світу Пресвята Трійця.

Привітання з Хрещенням 2021

Привітання з Водохрещем 2021 у віршах

Нехай на Хрещення водичка

Змиє усі тривоги з личка,

А з тіла змиє всі хвороби,

Здоров’я щоб було нівроку!

Нехай Господь благословляє,

У добрих справах помагає.

Бадьорість — тілу, силу — духу,

В житті хай буде біла смуга!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

Також по темі: Водохреща, Богоявлення, Йордан: історія та традиції свята Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров'я Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі

***

Гей, ти, пане, пане-господарю!

Щасти, Боже, із Йорданом,

Із Йорданом, із водицею,

Із царицею, і усім домом,

І усім добром, із твоєю дружиною,

Із твоєю челядкою,

Із дочками, як чічками.

Господарю, як королю, щасти, Боже!

З усім двором, із челядкою багатою,

Із роями, із ланами,

Із сусідами, із панами,

Із Господом Христом Богом,

На здоров’я, на літ много!

Дай, Боже!

***

Хрещення Господнє — велике свято,

Хай принесе вам віри багато.

Щоб ніколи рідних не цурались,

Від Божих заповідей не відмовлялись.

Хай світло в вашу душу прийде,

Усе важливе серце осягне.

Хай єднається кожна родина,

Бо сьогодні святкова днина!

З Водохрещам картинка

Фото: Pixabay

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров’я ваше буде хай як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

Привітання з Хрещенням 2021 у прозі

З Хрещенням Господнім! Любові, благополуччя, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.

***

З Хрещенням Господнім! Нехай зірки світять для тебе, нехай ангели оберігають спокій, нехай життя буде позитивним, нехай здоров’я міцніє з кожним днем. Бажаю тобі райських благ, душевної рівноваги, міцних сімейних уз і вічної радості, незліченних скарбів і чудових друзів.

З Водохрещам картинка

Фото: Pixabay

***

З Хрещенням Господнім вас, не втрачайте віри в гарне, і вона неодмінно допоможе у скрутну хвилину. Нехай Хрещенські морози вас підбадьорять і загартують. В це свято варто відпустити все погане і змити гріх святою водою. З Хрещенням Господнім вас!

***

З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров’я, миру та любові.

Короткі смс-привітання з Водохрещем 2021

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

***

З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров’я, миру та любові.

***

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

***

З Водохрещем вас вітаю,

Хай вода дарує сили,

Хай святий потік гріхи

І образи з серця змиє!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про купання на Водохреща.

Головне фото: Depositphotos

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: привітання
18.01.2021 12:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати