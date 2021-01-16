Як читати 5 книг на місяць: лайфхаки, які працюють

Як навчитися швидко читати, та ще й отримуючи від цього користь і задоволення? Ранок у Великому Місті зібрав 5 прийомів, які допоможуть із легкістю читати мінімум 5 книг на місяць.
Ви здивуєтеся, як мало ресурсів для цього потрібно.
Як навчитися багато читати
Витрачай 1 годину в день на читання
Так, всього 1. І так, цього достатньо. Тут діє проста математика.
Звичайна людина в середньому читає 50 сторінок на годину. 30 днів в місяць = 30 годин читання = 1500 сторінок = 5 книг по 300 сторінок.
Ми перевірили, працює.
Зроби читання звичкою.
Такою же органічною і природною, як умитися зранку або випити кави перед роботою.
Наприклад, можна читати 15 хвилин відразу після пробудження, 15 – в обідню перерву і ще 30 перед сном.Також по темі: Час для книг! 7 причин читати регулярно Плед, какао і... книги! ТОП-5 історій, щоб не сумувати зимовим вечором 5 книг, які варто прочитати до 30 років
Завжди носи книгу з собою
Компактна паперова, E-book або читалка на смартфоні – підійде будь-який варіант.
Коли сумуєш у черзі або довго чекаєш на когось, можна провести час із користю й прочитати кілька сторінок.
Слухай аудіокниги
Із ними стояння в пробках, тренування в спортзалі і приготування борщу набувають нового сенсу.
Звісно ж, формально це не можна назвати читанням. А ось по суті різниці майже немає.
Читай тільки те, що подобається
Книга не цікава? Відклади її.
Багато хто тижнями намагається осилити те, що абсолютно «не заходить». А дарма. Так ми просто даремно витрачаємо свій час.
Можливо, ця книга просто не твоя. А може, ти просто до неї ще не готовий – і через рік прочитаєш її з великим задоволенням.
Читайте цікаві та корисні книжки – і переходьте на інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги Ілона Маска.
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