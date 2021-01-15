Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров’я / 15.01.2021 18:10
15.01.2021 18:10
Поділитися

Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров’я


Купання на Водохреща: правила занурення в ополонку без шкоди для здоров’я.

Наближається свято Водохреща, отже, вже зовсім скоро найсміливіші розпочнуть традиційні Йорданські купання.

Згідно з релігійними переконаннями, вода цього дня очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на весь наступний рік.

Також по темі: Понижена температура тіла: основні причини і що робити Як виявити і знешкодити інтернет-троля? Як читати 5 книг на місяць: лайфхаки, які працюють

Якщо тобі набридло просто спостерігати за сміливцями, які безстрашно пірнають у крижану водойму, і ти й собі хочеш спробувати, тоді мусиш прочитати цю статтю.

Адже Ранок у Великому Місті підготував інструкцію для всіх, хто хоче цьогоріч зануритися в ополонку.

Готуємось до занурення

Не думай, що до такого серйозного кроку, як занурення в ополонку, не потрібно готуватися.

Якщо стрибнути в крижану, хоч і цілющу воду без підготовки, можна серйозно захворіти.

Це, до речі, стосується не лише новачків.

Загартуйся

Щонайменше за 2 тижні до занурення в ополонку, потрібно почати загартовувати свій організм.

Все, як нас учили ще у школі.

Обтирайся холодною водою і приймай контрастний душ.

Можеш навіть виходити на вулицю у домашньому одязі на короткий час (не більше 5 хвилин).

Правильно обирай місце

Не слід проводити йорданські купання у диких і непідготовлених місцях.

Обирай людну і обладнану ополонку.

Так буде не лише веселіше, а й безпечніше.

Адже там увесь день чергують медики та рятувальники.

Але не забувай дотримуватися безпечної дистанції – під час пандемії це вкрай важливо.

Зазирни в прогноз погоди

Так, ми знаємо, що вірних християн не злякати найлютішими морозами.

Проте, якщо ти в цій справі новачок, краще почекати теплішої погоди.

Медики не радять занурюватись за температури, що нижче -5°C.

Не забудь ситно поїсти

Бувалі моржі знають, що за годину перед зануренням треба смачно поїсти.

А от алкоголю перед купанням вживати не можна.

Як правильно пірнати в ополонку?

  1. Зроби розминку, а потім швидко знімай одяг.
  2. До води підходь у зручному та неслизьому взутті, для прикладу, у гумових капцях.
  3. У воду заходь поступово. Заборонені витівки із стрибками вниз головою – це може призвести до шоку від холоду.
  4. Новачкам у воді можна бути не більше 10 секунд, більш досвідченим – не більше 30 секунд.
  5. Вийшовши з води, потрібно пробігтися, насухо витертися і швидко одягатися.
  6. Після купання не забудь випити гарячого чаю.

Купання на Водохреща: протипоказання

Ми не можемо не згадати тих, кому занурюватися в ополонку не можна.

Це люди, у яких наявні наступні хвороби:

  • запальні захворювання носоглотки, придаткових порожнин носа, отити;
  • недавні захворювання легенів, перенесена пневмонія, астма;
  • всі захворювання серцево-судинної системи;
  • цукровий діабет;
  • епілепсія, травми голови і спини, склероз судин, енцефаліт;
  • захворювання сечостатевої системи;
  • шкірно-венеричні захворювання.

Також категорично заборонено занурюватись вагітним жінкам та дітям до 7 років, не рекомендується купатись у крижаній воді й літнім людям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та традиції свята Водохреща.

Фото: depositphotos

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, традиції
15.01.2021 18:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати