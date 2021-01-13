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ICTV / Ранок / Зі Старим Новим роком! Привітання у прозі, віршах та картинках / 13.01.2021 06:07
13.01.2021 06:07
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Зі Старим Новим роком! Привітання у прозі, віршах та картинках


Найкращі привітання із Старим Новим Роком 2021 українською мовою у віршах, прозі та картинках шукай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

14 січня маємо ще одну можливість гарно посвяткувати.

У цей день українці відзначають Новий рік за старим стилем, тому й свято одержало таку заплутану назву — Старий Новий рік.

Святкова дата пов’язана з розбіжністю Юліанського та Григоріанського календаря. При переході на новий стиль, православна церква відмовилася від нововведень і продовжила відзначати свята за старим звичаєм.

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Ранок у Великому Місті вирішив поділитись найкращими привітаннями до, як його ще називають, Василевого дня.

Тож обирай, що тобі більше до смаку, та вітай із цим світлим зимовим святом рідних, друзів і колег.

Привітання із Старим Новим роком

Привітання із Старим Новим роком у віршах

Старий Новий рік сьогодні,
Привітання вам мої,
Хай в здоров’ї, розумінні,
Радісні проходять дні.

В день чарівний цей січневий
Миру я бажаю вам,
Вірить в добрі лиш прикмети,
Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,
Почуття зігріє серце,
Сповнене життя хай буде
Особливим, світлим сенсом.

***

Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком!

***

Іще одне прийшло зимове свято —
Постукав в двері Новий рік Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.

ялинка фото

***

Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!

Привітання із Старим Новим роком у прозі

Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому. Бажаю, щоб 2021 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!

***

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2021 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і нехай буде, з ким розділити щастя і радість душі!

зимові свята фото

***

Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати – залишити весь сум ву 2020, а в новий рік взяти із собою велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить у 2021, нехай вдається все, нехай трапляються справжні дива!

***

Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік.

Короткі смс-привітання із Старим Новим роком

Я – новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила в актуальності, адже сьогодні – Старий Новий рік! Зі святом!

***

Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!

***

У старий Новий рік прийміть найтепліші побажання від нас. Бажаємо вам успіхів, кар’єрних звершень і любові. Нехай ваші цілі досягаються.

***

Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.

***

Вітаю зі старим Новим роком. Від душі бажаю всіх благ, гармонії і процвітання. Нехай цей рік принесе вам лише хороші моменти.

Вітальні листівки та картинки

вітальна листівка фото

вітальна листівка фото

вітальна листівка фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та головні традиції свята Водохреща.

Фото: Unsplash

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Теги: привітання, Старий Новий рік
13.01.2021 06:07



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