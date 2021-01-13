Зі Старим Новим роком! Привітання у прозі, віршах та картинках

Найкращі привітання із Старим Новим Роком 2021 українською мовою у віршах, прозі та картинках шукай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
14 січня маємо ще одну можливість гарно посвяткувати.
У цей день українці відзначають Новий рік за старим стилем, тому й свято одержало таку заплутану назву — Старий Новий рік.
Святкова дата пов’язана з розбіжністю Юліанського та Григоріанського календаря. При переході на новий стиль, православна церква відмовилася від нововведень і продовжила відзначати свята за старим звичаєм.Також по темі: Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки 10 причин полюбити зиму. Знайди свою улюблену Красиві та незвичайні: привітання з Днем народження у віршах
Ранок у Великому Місті вирішив поділитись найкращими привітаннями до, як його ще називають, Василевого дня.
Тож обирай, що тобі більше до смаку, та вітай із цим світлим зимовим святом рідних, друзів і колег.
Привітання із Старим Новим роком
Привітання із Старим Новим роком у віршах
Старий Новий рік сьогодні,
Привітання вам мої,
Хай в здоров’ї, розумінні,
Радісні проходять дні.
В день чарівний цей січневий
Миру я бажаю вам,
Вірить в добрі лиш прикмети,
Мрії шепотіть зіркам.
Хай достаток буде в хаті,
Почуття зігріє серце,
Сповнене життя хай буде
Особливим, світлим сенсом.
***
Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком!
***
Іще одне прийшло зимове свято —
Постукав в двері Новий рік Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.
***
Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!
Привітання із Старим Новим роком у прозі
Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому. Бажаю, щоб 2021 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!
***
Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2021 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!
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Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і нехай буде, з ким розділити щастя і радість душі!
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Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати – залишити весь сум ву 2020, а в новий рік взяти із собою велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить у 2021, нехай вдається все, нехай трапляються справжні дива!
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Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік.
Короткі смс-привітання із Старим Новим роком
Я – новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила в актуальності, адже сьогодні – Старий Новий рік! Зі святом!
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Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
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У старий Новий рік прийміть найтепліші побажання від нас. Бажаємо вам успіхів, кар’єрних звершень і любові. Нехай ваші цілі досягаються.
***
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
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Вітаю зі старим Новим роком. Від душі бажаю всіх благ, гармонії і процвітання. Нехай цей рік принесе вам лише хороші моменти.
Вітальні листівки та картинки
Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та головні традиції свята Водохреща.
Фото: Unsplash